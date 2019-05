Dissen . Die "Box" am Schulzentrum Dissen soll am 4. Juni in Betrieb genommen werden. Sie soll Jugendlichen als Aufenthaltsort dienen.

Im Rahmen eines Projektes des Lernstandortes Noller Schlucht ist die Box entstanden. Ob sie von den jungen Leuten angenommen wird, deren Domizil auf dem Gelände des ehemaligen Klinikums jetzt abgeräumt wurde, ist umstritten. Wolfgang Stolzmann glaubt das nicht: "Die Container am Schulzentrum sind für die Betroffenen keine Lösung, wie sie mir in mehreren Gesprächen selbst gesagt haben." Der Anwohner des Klinikgeländes ist Fürsprecher der Gruppe und kritisierte in einem Brief an Bürgermeister und Stadtrat das Vorgehen der Stadt. Die hatte in der vergangenen Woche die Habseligkeiten der Jugendlichen, unter anderem eine alte Couchgarnitur abgeräumt.









Seiner Bitte, die Jugendlichen vorher zu informieren, sei nicht entsprochen worden. So hätten sie keine Chance gehabt, ihre Möbel in Sicherheit zu bringen. Stolzmann: "Warum redet niemand mit den Jugendlichen vor Ort, bevor eine solche Aktion stattfindet?" Einerseits erwarte man von den Jugendlichen, dass sie Eigentum achten und beispielsweise das Krankenhaus nicht betreten, andererseits werde ihnen ihr Eigentum einfach weggenommen.





Bürgermeister Hartmut Nümann will auf Nachfrage unserer Zeitung auf Stolzmanns Vorwürfe nicht weiter eingehen. Klar sei für ihn jedoch, dass am ehemaligen Klinikum etwas passieren müsse. Das zeige unter anderem der Brand vom vergangenen Freitag. Im dritten Obergeschoss des ehemaligen Schwesternwohnheims war ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht hatte. Die Polizei nimmt derzeit an, das der Brand gelegt wurde. Immer wieder verschafften sich Vandalen gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden, so Nümann. Dem müsse Einhalt geboten werden.



Anzeige Anzeige





Dass die Jugendlichen dahinter stecken, deren Sofas von der Stadt abgeräumt worden sind, liegt für einige Dissener offenbar auf der Hand. Stolzmann berichtete vom Anruf einer aufgebrachten Nachbarin, die ihn dafür verantwortlich gemacht habe, dass jetzt Jugendliche das Schwesternwohnheim angezündet hätten.







Stolzmann unterscheidet aber zwischen zwei Gruppen: Die Jugendlichen, die sich für ihren selbst eingerichteten Treff engagiert und vorbildlich verhalten hätten. Es gebe andere, die teilweise nachts in das Gebäude eindringen, dort wahrscheinlich sogar übernachten, Müll entsorgen oder das Gebäude beschädigen. Denen komme die Stadt aber nicht mit der Räumung bei, sondern bestenfalls mit der Schließung der„einladenden offenen Türen“ im Krankenhaus wie zum Beispiel an der ehemaligen Leichenhalle. Nümann bezweifelt dagegen, dass man die Trennlinie hier so scharf ziehen kann.