Dissen. Eugen Görlitz oder Ulrich Meyer zu Drewer? Am Sonntag haben die Dissener Bürger die Wahl, wer die Nachfolge von Hartmut Nümann als Bürgermeister antreten soll. Sicher ist: Das Interesse an der Briefwahl liegt deutlich über dem bei der Bürgermeisterwahl 2011.

Schon bis Freitagmorgen waren deutlich über 900 Briefwahlunterlagen für die Bürgermeisterwahl bei der Stadt Dissen angefordert worden. 2011 waren bei der Bürgermeisterwahl lediglich 638 gültige Stimmen per Briefwahl abgegeben worden. Das muss man für die Bürgermeisterwahl in Dissen wissen:





Wann öffnen und schließen am Sonntag die Wahllokale? Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Anschließend werden die Stimmen im Wahllokal ausgezählt.







Wo wird die Stimme abgegeben? In welchem Wahllokal gewählt wird, steht auf der Wahlbenachrichtigungskarte. In der Stadt Dissen gibt es ein Wahllokal, in dem alle fünf Wahlbezirke untergebracht sind. Das Wahllokal befindet sich in der Hermann-Freye-Gesamtschule, Lerchenstraße 8. Die einzelnen Wahlräume sind im Wahllokal ausgeschildert.





Wer ist wahlberechtigt? Wahlberechtigt sind bei der Bürgermeisterwahl Dissener Bürger, die am Wahltag 16 Jahre alt und am Wahltag drei Monate in Dissen wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Gleiches gilt für die Landratswahl. Neben Deutschen haben auch EU-Bürger die Möglichkeit, an der Bürgermeisterwahl teilzunehmen. Das Mindestalter für eine Teilnahme an der Europawahl liegt bei 18 Jahren. Maßgeblich ist das Wählerverzeichnis: Wer dort nicht gelistet ist, kann auch nicht wählen.





Wie viele Wahlberechtigte gibt es? In Dissen sind nach Auskunft der Stadt 6270 Bürger zur Europawahl, 7610 zur Landratswahl und 7593 für Bürgermeisterwahl aufgerufen.





Was wird im Wahllokal benötigt? Idealerweise die Wahlbenachrichtigungskarte, im Zweifel ein gültiger Ausweis. Die jeweiligen Stimmzettel werden im Wahllokal ausgegeben. Schreibmaterialien sind in der Wahlkabine zu finden.





Kann man ohne Wahlbenachrichtigung wählen? Kommt darauf an: Wenn die Benachrichtigung nur verloren gegangen oder nicht zugestellt wurde, gibt es kein Problem: Eine Wahlteilnahme ist auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte im zuständigen Wahllokal möglich. Dafür muss der Personalausweis mitgebracht werden. Entscheidend ist, ob der Wähler im Wahlverzeichnis steht. In welchen Wahlbezirk man wählen kann, kann im Inforaum in der Schule erfragt werden.





Was ist zu beachten, wenn man bei der Stimmabgabe Hilfe braucht? Grundsätzlich ist der Stimmzettel vom Wähler persönlich und unbeobachtet zu kennzeichnen. so sieht es die Niedersächsischen Kommunalwahlordnung vor. Das heißt, dass niemand außer dem Wähler selbst sich in der Wahlkabine aufhalten darf.

In Ausnahmefällen - zum Beispiel, wenn ein Wähler des Lesens unkundig oder körperlich beeinträchtigt ist - darf sich der Wähler jedoch einer Hilfsperson bedienen und mit dieser gemeinsam die Wahlkabine aufsuchen. Die Hilfestellung hat sich allerdings auf die rein technische Kennzeichnung des Stimmzettels zu beschränken. Der Wählerwille darf durch die Hilfestellung nicht beeinflusst werden.

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte ein gehandicapter Wähler dem Wahlvorstand bei Betreten des Wahlraumes darauf hinweisen, dass er eine Hilfsperson braucht. Die Hilfsperson ist dabei zur Geheimhaltung verpflichtet. Im Zweifel kann und darf auch eine Person des Wahlvorstandes helfen.

(Weiterlesen: Wählen mit Handicap – Was dabei zu beachten ist)





Was passiert, wenn man am Wahltag krank wird oder unerwartet verhindert ist? Bei plötzlicher Erkrankung, durch die der Wahlraum nicht aufgesucht werden kann, kann am Wahltag bis 15 Uhr noch ein Wahlschein einschließlich Briefwahlunterlagen bei der Stadt Dissen beantragt werden.





Bis wann müssen Briefwahlunterlagen im Rathaus angekommen sein? Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Wahltag um 18 Uhr bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Adresse eingegangen sein.





Wonach richtet sich die Reihenfolge der Bürgermeisterkandidaten auf den Stimmzettel? Es gibt in Dissen zwei Kandidaten, sie werden auf dem Stimmzettel nebeneinander aufgeführt. Links steht der Einzelwahlvorschlag Görlitz, rechts der Einzelwahlvorschlag Meyer zu Drewer. Da beide Wahlbewerber als unabhängige Kandidaten antreten, sind diese in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen (Görlitz vor Meyer zu Drewer).





Wie viele Wahlhelfer sind im Einsatz? Je Wahlbezirk sind insgesamt acht Wahlhelfer im Einsatz. Macht in Dissen bei fünf Wahlbezirken plus einem Briefwahlbezirk insgesamt 48 Wahlhelfer.

Wie viele Urnen stehen im Wahllokal? Im Wahlraum stehen drei Wahlurnen bereit. Für jede Wahl wird eine separate Wahlurne benötigt. Der Wahlvorsteher achtet darauf, dass jeder Stimmzettel in der richtigen Wahlurne landet. Zudem sind auf jeder Wahlurne gut sichtbar Musterstimmzettel angebracht. Landet ein Stimmzettel trotzdem in der falschen Urne, dann ist er ungültig.

Wann wird mit der Auszählung begonnen? Mit der Auszählung wird ab 18 Uhr begonnen, nachdem der Wahlvorsteher das Ende der Wahlhandlung bekannt gegeben hat. Zuerst wird die Europawahl, dann die Landratswahl und am Ende die Bürgermeisterwahl ausgezählt. Dabei gilt der Grundsatz: Gründlichkeit und Genauigkeit geht vor Schnelligkeit.





Wo können Dissener Bürger die Ergebnisse verfolgen? Auf der Seite www.dissen.de wird kurz vor der Wahl ein Link zur Seite für die Ergebnispräsentation freigeschaltet. Auf der Ergebnispräsentationsseite können dann laufend die aktuellsten Ergebnisse abgerufen werden.

Zudem können Sie die Wahlergebnisse auch mobil über die App „VoteManager“ abgerufen werden.

Und wer ist als Bürgermeister gewählt? Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Bei zwei Kandidaten ist eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt ausgeschlossen





Und bei der Landratswahl? Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Wenn sich – wie bei der Landratswahl – mehr als zwei Bewerber zur Wahl stehen und niemand die erforderliche Stimmenzahl erhält, so findet am 16. Juni 2019 eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, wer an der Stichwahl teilnimmt.





Gibt es genug Wahlhelfer für eine mögliche Stichwahl? Für eine eventuelle Stichwahl werden in Dissen noch Wahlhelfer gesucht. Darüber hinaus besteht im Internet unter www.dissen.de auch die Möglichkeit, sich als Wahlhelfer für zukünftige Wahlen zu bewerben.