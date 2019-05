Dissen. Ein letztes Mal vor der Bürgermeisterwahl am 26. Mai hatte Kandidat Ulrich Meyer zu Drewer (52) am Montag zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Noch einmal gut 50 interessierte Bürger hatten sich zur Frage-und-Antwort-Runde in „gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre“, so Meyer zu Drewer, im Wintergarten der Gaststätte Plitzebramel eingefunden. Das Interesse der Öffentlichkeit an der Bürgermeisterwahl sei sehr hoch und habe, gemessen an den Teilnehmerzahlen, die Veranstaltungen mit den Landratskandidaten getoppt. Dafür danke er auch im Namen seines Mitbewerbers Eugen Görlitz.

Solidarität

Es sei viel Staub aufgewirbelt worden im Wahlkampf, aber für ihn und seine Familie sei es sehr schön gewesen, „so viel Solidarität zu erfahren“. Er kämpfe nicht gegen seinen Mitbewerber, wohl aber gegen die vierköpfige Findungskommisssion, sagte Meyer zu Drewer unter dem Beifall der Zuhörer.

Übergreifendes Thema war die defizitäre Haushaltslage der Stadt, die einen künftigen Bürgermeister vor massive Herausforderungen stellt. Im Einzelnen ging es unter anderem um die Erhaltung des Dissener Hallenbads durch eine genauere Kostenkalkulation und Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen der DLRG und der Schwimmvereine, ein neues Konzept für die Stadtbücherei, für die Meyer zu Drewer einen Förderverein ins Leben rufen möchte, die Schaffung einer ärztlichen Akut- und Notfallversorgung, die städtebauliche Entwicklung und um Klimaschutz. „Wir haben nur diese eine Erde und müssen sorgsam mit ihr umgehen“, sagte der Vater von drei Kindern. Die Summe vieler kleiner Verbesserungen habe oft mehr Wirkung als „das Drehen an einer einzigen großen Stellschraube“. Auch könne er sich sehr gut vorstellen, gemeinsam mit Bad Rothenfelde einen Klimaschutzbeauftragten einzustellen, zumal es dafür hohe Fördermittel gebe.

Sparkurs

Er habe viele gute Gespräche geführt und tolle Ideen gesammelt, er werde die Projekte auf den Weg bringen, versprach der Kandidat. „Dazu habe ich ganz viel Lust.“ Er sagte zu, als künftiger Bürgermeister einen deutlichen Sparkurs zu fahren, machte aber zugleich deutlich, dass „soziale Einrichtungen nicht immer kostendeckend sein müssen“. Er traue sich zu, allein – „und nicht zu fünft“ - Fördermittel im Landkreis und in Hannover einzuwerben sowie „guten Mittelstand“ für Dissen zu gewinnen. Und dazu werde er auch die Mitarbeiter im Rathaus motivieren und begeistern, er habe es nicht nötig, „hart durchzugreifen“.

Zuhörerfragen zielten auch auf die Zukunft des Jugendzentrums, für die Meyer zu Drewer auf die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen setzt, Spielplätze und Baugebiete, die Probleme rund um die LKW-Stellplätze im Industriegebiet sowie die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern. „Alle Vorschläge müssen auf den Tisch und ernsthaft erwogen werden“, sagte Meyer zu Drewer, der die Bürger um ihre Stimme bei der Wahl am Sonntag bat.

Auf die letzte Frage „Wo ist die Wahlparty?“ antwortete der „Aschener Jung“, er lade alle Interessierten ein, ab 17 Uhr im Schützenhaus Aschen die Auszählung der Stimmen mitzuverfolgen.