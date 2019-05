Dissen . Bürger in Dissen werden am Sonntag, 26. Mai 2019, dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Hier gibt es Infos zum Wahltermin und den Kandidaten.

Wer wird gewählt?

Gewählt wird der Bürgemeister für die Dauer von sieben Jahren.

Wann findet die Wahl statt?



Die Wahl findet am Sonntag, 26. Mai 2019, statt. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreffen und es zu einer Stichwahl kommen, wird sie am Sonntag, 16. Juni 2019, stattfinden. Die Wahl findet jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

Wer ist der amtierende Bürgermeister in Dissen?

Der amtierende Bürgermeister in Dissen ist zurzeit Hartmut Nümann (SPD). 2011 war Nümann mit 56 Prozent der Stimmen gewählt worden. Dieses Jahr endet seine Amtszeit.

Wer kandidiert bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Dissen?

Die Kandidaten:

Verwaltungsfachwirt und CDU-Mitglied Eugen Görlitz (unabhängiger Bewerber, wird von der CDU und der UWG unterstützt). Hier geht es zum Porträt von Eugen Görlitz

Versicherungskaufmann und CDU-Mitglied Ulrich Meyer zu Drewer (unabhäniger Bewerber, wird von der SPD unterstützt). Hier geht es zum Porträt von Ulrich Meyer zu Drewer

Wie können Briefwahlunterlagen beantragt werden?

Briefwahlunterlagen für die Bürgermeister können bis zum 24. Mai 2019, schriftlich und mündlich bei der Stadt Dissen (Bürgerbüro, Stievenstraße 3, 49201 Dissen), beantragt werden. Im Internet steht unter www.dissen.de ein Online-Wahlscheinantrag bereit.

Wo befinden sich die Wahllokale?

In Dissen befindet sich ein Wahllokal, in dem alle Wahlbezirke untergebracht sind:

Hermann-Freye-Gesamtschule (Lerchenstraße 8, 49201 Dissen)

Europawahl und Osnabrücker Landratswahl 2019:

Neben der Bürgermeisterwahl in Dissen finden am Sonntag, 26. Mai 2019, auch zeitgleich die Europawahl 2019 in Deutschland und die Osnabrücker Landratswahl 2019 statt. Bei der Europawahl 2019 wählen laut Angaben des EU-Parlaments 373 Millionen wahlberechtigte EU-Bürger die Abgeordneten des neunten Europäischen Parlaments.

Quelle: Gemeinde Dissen

