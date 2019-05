Dissen. In der neuesten Pisa-Studie gab fast jeder sechste Schüler an, regelmäßig Opfer von Ausgrenzung und Beleidigung zu sein. Nach einem Bericht des Kinderhilfswerks Unicef hat rund die Hälfte aller Jugendlichen weltweit Mobbing oder Gewalt durch Mitschüler erlebt. Am Donnerstag, 23. Mai, laden Peter Frömberg und Stefanie Töpler um 19 Uhr zu einem Informationsabend in die Dissener Realschule ein – mit der ausdrücklichen Aufforderung, mitzudiskutieren. Einzelfall Mobbing? Sicher nicht.

Nach Dissen kommen fünf Anti-Mobbing-Coaches des Vereins "Zeichen gegen Mobbing": Ihre Aufgaben: Prävention, Intervention, Mediation, Seminare. Alle sind unter 25 und damit ganz nah dran an ihrer Zielgruppe. Nach dem Vortrag gibt es die Möglichkeit, in abgetrennten Räumen Einzelgespräche mit den Coaches zu führen.

Denn Mobbing hört nach der Schule nicht auf, setzt sich auf Whatsapp und Instagram fort, kann sich nachmittags auf dem Weg zum Musikunterricht zum Spießrutenlauf entwickeln. Gefährdet ist schon, wer anders ist oder aussieht als die vermeintliche Mehrheit: Größe, Statur, Religion oder Hautfarbe, auch Schüchternheit können Faktoren werden, die andere zur Ausgrenzung nutzen.

Dabei ist nicht jedes Ärgern gleich Mobbing: Ein Schüler wird gemobbt, wenn er wiederholt und über längere Zeit negativen Handlungen durch einen oder mehrere andere Schüler ausgesetzt ist, so eine offizielle Definition. Es geht also um den systematischen Missbrauch einer sozialen Machtposition.

Diese bittere Erfahrung hat eine Dissenerin gemacht. Anderthalb Jahre lang verschwieg Jana* ihrer Familie, was sie in der Schule erlebte. Dann begann sie, ihre Haut zu ritzen und fragte: Mama, wie geht das, sich umbringen? "Da wusste ich, jetzt muss ich etwas tun", erzählt ihre Mutter.

"Sie haben mich ausgeschlossen, wenn ich in die Klasse kam, Kotzgeräusche gemacht, Sprüche wie 'isolierende Fettschicht' oder 'Ich kann die Fresse nicht mehr sehen'. Dann hieß es 'Ich weiß, wo Du wohnst, welches Auto Deine Mutter fährt, pass auf, wo Du läufst, was Du sagst, ich habe die ganze Schule hinter mir'." Sätze, die sich in Janas Denken eingebrannt haben.

Die Mutter berichtet von Gesprächen mit der Schule, dem Schulsozialarbeiter: "Da lief Jana als schwer erziehbar und Sensibelchen, sie lasse keine Nähe zu. Im Übrigen sei das alles nicht so mit dem Mobbing und nicht so schlimm."

Jana ging nur noch mit Bauchschmerzen in die Schule, ihre Noten verschlechterten sich massiv. Nur stark geschminkt verließ sie das Haus – mit 13: ein Schutz. "Viele Lehrer gucken weg, sie lernen auch nicht, wie man mit Mobbing umgeht", meint Janas Mutter. Das hätten auch zwei Freundinnen ihrer Tochter erlebt. Und wechselten schließlich die Schule.

Was können Schulen gegen Mobbing tun? Empfehlungen der Expertin Mechthild Schäfer "Bei Mobbing geht es um Macht", sagt die Psychologin Mechthild Schäfer von der Universität München, die das Thema seit 20 Jahren erforscht. Sie hat eine Liste entwickelt, was Schulen aktiv gegen Mobbing tun kann. Der erste Punkt: Mobbing muss als Problem definiert werden, das – unabhängig von Entstehungsgründen – in den Zuständigkeitsbereich der Schule fällt. Damit sich Kinder und Jugendliche überhaupt öffnen, ist ein vertrauensvolles Klima zwischen Schülern und Lehrkräften notwendig, Experten nennen das „Erzählklima“. Dem Opfer muss Glauben geschenkt werden, denn keines wird ohne Not von seinen seelischen Qualen berichten. Der Schutz des Opfers muss vorderstes Ziel sein. Das Opfer ist nie selbst schuld an seiner misslichen Lage. Es aus der Klasse zu nehmen oder ein Schulwechsel sind nicht ohne weiteres zu empfehlen. Betroffene leben mit dem erhöhtem Risiko, erneut zum Opfer zu werden. Und der Täter lernt, Mobbing zu nutzen, um jemanden loszuwerden, die Gruppe, Mobbing als Gewaltform zu akzeptieren. Eine kleinere Maßnahme kann die Änderung der Sitzordnung sein, beispielsweise, dass das Opfer in eine ihm freundlich gesonnene Gruppe gesetzt wird. Auch ein engagierter Tutor, der in der Pause darauf achtet, dass es nicht zu Übergriffen kommt, kann helfen. Bei Mobbing geht es um unerwünschtes Verhalten, nicht um Personen! Deshalb kann innerhalb der Gruppe ein Maßnahmenkatalog erarbeit werden, der unerwünschte Formen definiert und erwünschte Formen des Zusammenlebens dagegensetzt. Dieser Katalog muss Sanktionen enthalten. So kann die Klassengemeinschaft lernen, dass Mobbing kein legitimes Mittel ist, um persönliche Interessen durchzusetzen. Falsch ist die Strategie, Opfer und Täter beiseitezunehmen und miteinander zu konfrontieren. Da man gegen Mobbing effizient nur im Vorfeld etwas tun kann, so Schäfer, sind geeignete Präventionsmaßnahmen in der Lehrerfortbildung empfehlenswert. Viele Lehrkräfte wissen nicht, wie sie mit dem Problem professionell umgehen. Und auch Lehrerverhalten kann ein Einstieg zum Mobbing sein. Ein Satz wie „Du schaffst es eh nie bis zum Abi“ kann verhängnisvolle Folgen haben. Trainieren Sie das gesamte Schulpersonal mit dem Ziel, Mobbing vorzubeugen und zu verhindern: Lehrkräfte, Verwaltung, Busfahrer, Übungsleiter. Legen Sie Wert auf Beaufsichtigung und Präsenz. Beziehen Sie die gesamte Schulgemeinschaft, Schüler und Eltern in das Regelwerk ein. Stärken Sie Werte wie Empathie, Rücksichtnahme, Respekt und persönliche Verantwortung. Ignorieren Sie niemals Verhaltensweisen, die auf Mobbing hindeuten, sondern schreiten Sie unverzüglich ein. Loben Sie Jugendliche, die sich richtig verhalten. Zeigen Sie bei Konflikten Alternativen der Auseinandersetzung auf. Ermutigen Sie Jugendliche, sich für einen gemobbten Mitschüler einzusetzen und zu isolierten Jugendlichen Kontakt aufzunehmen. Klären Sie darüber auf, dass Schweigen und Stillhalten Mobbing weiter fördern.

Auch Janas Familie sah keinen anderen Ausweg. "Im Januar war es am schlimmsten. Kein Mädchen durfte mehr mit mir reden. Alle haben gekuscht, keiner hat sich getraut." Dann durfte Jana die Schule verlassen. Endlich.

Zur neuen Schule geht sie gerne, ist dort super aufgenommen werden, findet sie. "Und sie ist wieder das Mädchen, das wir kennen", sagt ihre Mutter. Jana lernt inzwischen Kickboxen. Auf die Frage, was die Lehrer in Dissen hätten besser machen können, sagt sie: "Sie hätten mir zuhören können. Sie haben mir nicht geglaubt."

Forscher sind sich einig, dass der Werteverfall in der Gesellschaft beim Mobbing eine tragende Rolle spielt. Vor 30 Jahren seien deutlich mehr Normen, Traditionen, Glaubensvorschriften oder Gesetze geachtet und Werte wie Zivilcourage, Solidarität, Achtung, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit geschätzt worden.



Umso wichtiger sind Initiator Peter Frömberg Information und Prävention durch eine Veranstaltung wie die in der Dissener Realschule. Er unterstützt den Vortrag mit einer Spende aus einem seiner Benefizkonzerte und freut sich, dass Bürgermeister Hartmut Nümann den Abend unterstützt und auch vor Ort sein will. Eingeladen sind auch alle Schulleiter aus dem Südkreis, denn sie sitzen an der Quelle der Mobbing-Prävention.

"Natürlich ist Mobbing ein Thema, das behandelt werden muss. Das tun wir", sagt Jeanette Walderstein, stellvertretende Schulleiterin der Dissener Grundschule auf Anfrage unserer Redaktion: Dazu gehören Projekte wie ein verpflichtendes Sozialtraining im ersten Schuljahr und Aktionen in Zusammenarbeit mit der Polizei wie "Mein Körper gehört mir" und "Starke Freunde". Generell gelte: "Wir versuchen, unsere Kinder zu stärken." Alle Lehrer und die Schulsozialarbeiterin seien bei Problemen jederzeit ansprechbar.



"Wir haben aktuell keinen konkreten Fall", sagt Ulrich Solbach, der Stellvertreter der Schulleiterin des Bad Iburger Gymnasiums. Was die Schule aber habe, seien konkrete Ansprechpartner für den Fall der Fälle. Erster Kontakt sind die Klassenleiter. "Zudem haben wir Schülerpaten und, seit diesem Jahr, eine weitere Beratungslehrkraft und eine Schulsozialarbeiterin." Als übergeordnete Eingreiftruppe gebe es ein Kriseninterventions-Team, das in schweren Fällen von Mobbing aktiv wird, so Solbach.

In Glandorf berichtet der Leiter der Ludwig-Windthorst Schule, Jörg Ringling, von drei Säulen des schulischen Anti-Mobbing-Konzepts. "Bei uns klären von einer Kollegin ausgebildete Schüler-Konfliklotsen erste Streitfälle. Bei anhaltendem Streit oder dem Verdacht des Mobbings schalten sich die Beratungslehrerin oder unsere Sozialarbeiterin ein und verfahren zumeist nach dem ‚No blame-Approach‘", also einem Konzept des Helfersystems. "Es geht in diesem systemischen Ansatz darum, dass die Beteiligten ihre vermeintlichen Rollen verlassen, um eine konstruktive Konfliktlösung zu ermöglichen", erklärt Ringling.

Zudem hat die Schule ein Beschwerdekonzept, das Schüler und Eltern in Anspruch nehmen können, um mit beginnenden Problemen immer einen Ansprechpartner zu haben. "Am Beginn der sechsten Klasse absolvieren alle Schüler ein verpflichtendes Selbstbehauptungstraining", ergänzt Ringling. "Hier stärken unsere Schüler ihr eigenes Ich, um Mobbing gar nicht entstehen zu lassen. Vielleicht führt all das dazu, dass das Problem bei uns kein massives ist." Er sei relativ sicher, dass es Mobbing leider an jeder Schule gebe, sagt Jörg Ringling: "Dann müssen sofort schulische Institutionen und Konzepte greifen."

Solch ein Vorgehen hätte auch Jana an ihrer Dissener Schule geholfen.

* Name von der Redaktion geändert