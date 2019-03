Dissen. Für 288 politisch Interessierte war die Wahlkampf-Auftaktveranstaltung von Bürgermeister-Kandidat Ulrich Meyer zu Drewer in Dissen deutlich spannender als das Fußball-Länderspiel Deutschland-Serbien.

Ob es ein Zufall war, wie sich Ulrich Meyer zu Drewer in der Brauerei Rotert postiert hatte? „Am guten alten in Treue halten“ war da über seinem Kopf zu lesen. „Ich bin niemandem historisch verpflichtet“, stellte Ulrich Meyer zu Drewer aber klar. „Nur den Wählerinnen und Wählern.“ Seine Botschaft: „Für ein starkes Dissen, das bereit ist für Veränderungen.“ Veränderungen – sie waren es, die Ulrich Meyer zu Drewer in einer rund 45-minütigen Rede vortrug. Das Thema Kläranlage bewegte ihn dabei ebenso wie die Fettschmelze Fischermanns.

Lkw am Südring

In Sachen Verkehrssicherheit und mit Blick auf die Situation rund um die Haller Straße will der Vater von drei Kindern nicht warten, bis ein Unfall passiert. Und auch die parkenden Lkw, etwa am Südring, sind ihm ein Dorn im Auge: „Wir sind nicht die Problemlöser für die Logistik-Unternehmen“, machte er deutlich.

„Wir wollen den Einzelhandel attraktiver machen“, kam er auf die Ortskerndurchfahrt zu sprechen. Und schlug eine Einbahnstraßenregelung vor. Für die Firma Homann würde er sich eine andere Zufahrt wünschen, hält die geplante Wohnbebauung am Krankenhaus indes für richtig. Doch dem Flächenfraß im Ganzen möchte er Einhalt gebieten. „Wir müssen darüber nachdenken, wie viel Hektar wir versiegeln“, führte er aus.

„Wir wissen besser, was für uns gut ist, als der Landkreis“, beleuchtete er die 1,5 Millionen Euro, die allen Kommunen zusammen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zur Verfügung gestellt wurden.

Teamplayer

Warum er der Richtige für Dissen sei? Auch darauf hatte Ulrich Meyer zu Drewer eine Antwort: „Ich bin seit 30 Jahren im Vertrieb tätig.“ Mit vielen seiner Kunden sei der dabei über „bessere Konzepte“ zusammen gekommen. Teamplayer, betonte Ulrich Meyer zu Drewer, seien am Ende die, die den Erfolg brächten. „Ich bin ein guter Vormacher und ein guter Begleiter“, stellte der 52-Jährige heraus. Und erklärte mit Blick auf den Fußball, aber auch seinen Mitbewerber im Rennen um das Bürgermeister-Amt: „Ich kenne keinen Club, der seinen Trainer aus den Spielerreihen rekrutiert hat.“

„Unsere Finanzlage ist deutlich angespannter, als sie von manchem wahrgenommen wird“, hob der Bürgermeister-Kandidat dabei zudem hervor. Dabei sieht er Dissen, zumal nach dem Lückenschluss der A 33, als „Top-Standort. Wir sind hier schon richtig super aufgestellt“, attestierte er.

Machbares

„Ich bin auf einem 15 Hektar großen Bauernhof als eines von sechs Kindern aufgewachsen. Ich habe gelernt, dass es Sinn macht, sich auf das Machbare zu konzentrieren.“ Nein, räumte Meyer zu Drewer ein, auch er könne aus Wasser keinen Wein machen. „Aber ich bringe mit, was ich glaube, dass in der Verwaltung bisher nicht da ist.“

Im Anschluss an den eigenen Vortrag hatten die 288 Gäste im Saal Gelegenheit, Fragen an den Kandidaten zu stellen. Wie er es denn mit Bürgerbeteiligung hielte, wollten einige wissen. „Ich begrüße es, wenn sich Bürger für unseren Ort einsetzen“, stellte Meyer zu Drewer klar. Wie groß sein Verwaltungswissen sein müsste, um „richtig durchziehen zu können“, wurde von anderer Seite gefragt. „Ich weiß, dass wir eine ganze Anzahl sehr guter Leute bei uns beschäftigt haben“, entgegnete Meyer zu Drewer, der auch klarstellte, dass er sich vor dem Einlesen in Gesetzestexte nicht fürchte. „Mir ist bewusst, dass ich noch die Schulbank drücken muss“.









Ihrem Unmut über Straßenausbaubeiträge machten einige andere Besucher Luft. „Am Ende der Stettiner Straße ist 30 Jahre nichts gemacht worden. Jetzt sollen wir dafür zahlen.“









Auch seine Haltung zu Stadtbücherei und Hallenbad interessierte die Besucher. Dass er vorhabe, das Hallenbad zu schließen, sei „totaler Humbug“, machte Ulrich Meyer zu Drewer deutlich. Maren Öynhausen (UWG) fragte ihn nach zwei Ratsbeschlüssen aus jüngerer Zeit, die ihm nicht gefallen hätten. Ja, räumte er ein, er sei wenig kommunalpolitisch in Erscheinung getreten. „Aber dafür bin ich noch unverbraucht“, fand der gelernte Versicherungs-Kaufmann. Ein Kompliment erhielt er von einer älteren Besucherin aus Nolle. Sie attestierte Dissens möglichem neuen Bürgermeister: „Ich schätze Ihre ruhige Art.“ Am 26. Mai wird sich zeigen, ob Ulrich Meyer zu Drewer Grund zum Jubeln hat.