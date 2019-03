Dissen. Karl Lohmann, Schatzmeister des SoVD-Ortsverbandes Dissen, übergab seinen Posten an seinen bisherigen Stellvetreter Peter Junghans. Robert Würdinger, Ortsverbandsvorsitzender des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) dankte Lohmann für sein langjähriges und verlässliches Engagement.

Der Dissener Bürgermeistern Hartmut Nümann danke dem SoVD für seine Arbeit. In seinen Worten stellte er besonders seine Sorgen um die medizinische Versorgung im Raum Dissen heraus. Trotz vieler Gespräche und Hinweise in Hannover sei die Stadt da noch nicht wesentlich weiter. Positiv stellte er die Fortschritte im Kinderkrippenbereich und die Entwicklung in der Tagespflege mit detaillierten Hinweisen vor. Mehr aus Dissen im Netz

Schon unsere Väter und Mütter kannten den Satz: „Recht haben und Recht kriegen sind zweierlei Dinge“, so der SoVD-Kreisvorsitzende Gerd Groskurt in seinem Beitrag vor der Mitgliederversammlung des Ortsverbands: „Wir bieten Hilfe und Unterstützung, Beratung und Informationen im Umgang mit Behörden, Institutionen und Gerichten an. In unserer Osnabrücker Beratungsstelle am Goethering 3 unterstützen wir unsere Mitglieder in allen sozialrechtlichen Fragen.“

Über Ortsgrenzen hinaus

Gerade aus Beratungsgesprächen ergäben sich viele Hinweise, die dringend in einen gesellschaftlichen Dialog eingebracht werden müssten. Dazu bräuchte der SoVD zusätzlich neue Wege über Ortsverbandsgrenzen hinaus. Groskurt: „Wir wollen dazu Vorschläge erarbeiten und uns im Sinne unserer Mitglieder als wohlverstandener Interessenvertreter in die gesellschaftliche Diskussion einbringen.