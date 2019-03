Dissen. Am frühen Sonntagmorgen haben eine Frau und ein Mann eine Polizistin und einen Polizisten angegriffen.

Die Beamten hatten in der Großen Straße eine Personengruppe kontrolliert, nachdem es in dem Bereich zu einer Sachbeschädigung gekommen war. Eine Frau, die nichts mit der Situation zu tun gehabt hatte, mischte sich der Polizei zufolge ein und griff eine Polizistin körperlich an. Es kam zur Rangelei.

Als der Kollege ihr helfen wollte, habe ihn ein unbekannter Mann von hinten angegriffen und umklammert. Letztlich habe sich der Beamte losreißen und seiner Kollegin helfen können. Der Angreifer blieb unerkannt.

Die Beamten nahmen die Frau mit auf die Wache. Der unter Alkohol stehenden Frau wurde eine Blutprobe entnommen – das Ergebnis verrät die Polizei nicht. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und womöglich einer Körperverletzung. Sie sucht Zeugen des Vorfalls, Hinweise nimmt die Polizei in GMHütte entgegen. Telefon: 05401/879500.