Dissen. Zum zweiten Mal brachte das Sextett der Swingin‘ Fireballs Jazz-Liebhaber aus der Region im Jazzclub Dissen zusammen.

Ein proppenvolles Haus, kein einziger Parkplatz frei. Mit leidenschaftlichem Gesang, kraftvollen Soli und gefühlvollen Hommagen an Jazzgrößen wie Frank Sinatra, Fats Domino, Louis Jordan und Dean Martin sorgten die Swingin‘ Fireballs für Beifall bei den weit mehr als hundert anwesenden Gästen.

Musikalischer Humor

Das Sextett bot ein Repertoire aus der amerikanischen Musik der 50er- und 60er-Jahre an und transportierte authentisch den akustischen Charme dieser Zeit. Mit dabei eine gute Prise musikalischer Humor und der typische Fireball-Stil. „Wir sind keine bierernste Jazzband. Wir versuchen so zu spielen, wie es uns Spaß macht, wie es aber auch dem Publikum Spaß macht“, sagte Trompeter Volker Bruder. „Wir machen unser Ding aus den Klassikern. Wir suchen uns Stücke raus, die noch niemand so in dem Stil interpretiert hat.“ Balladen wie „What a Wonderful World“ spielen die „Fireballs“ aus einer anderen Perspektive, als es Jazz-Legende Louis Armstrong damals tat und bringen so ganz neuen Pepp in ihre Musik. „Dann spielen wir das im Up-Tempo Doubletime, wie Louis Prima das vielleicht gemacht hätte“, erklärte Bruder.









Die Big Band besteht eigentlich aus acht Musikern. In kleinerer Abordnung besteht das Sextett aus André Rabini (Gesang), Joachim Refardt (Piano), Friedmann Bartels (Schlagzeug), Volker Bruder (Trompete), Oliver Poppe (Saxofon) und Stefan Reich (Kontrabass). Neben internationalen Auftritten, zwischen Peking und Toronto, haben die Fireballs Kinofilme sowie Fußballteams aus der ersten Liga musikalisch begleitet.

Aufstieg des Jazzclubs

Mit ihrem klassischen Jazz passt das Sextett genau in das Konzept des Jazzclubs. „Die moderneren Stilrichtungen enden bei uns schon bei Boogie und Blues“, erklärte Hans Biewener, Erster Vorsitzender des Jazzclub Dissen-Bad Rothenfelde. Die Gründung fand bereits im Jahr 1986 statt, als sieben Jazz-Begeisterte einen spontanen Entschluss fassten. Danach ging es nur bergauf. 1988 kam die offizielle Vereinsgründung. Vier Jahre später wies der Jazzclub einen enormen Zuwachs von Mitgliedern, Sponsoren und Besuchern vor. „Wir haben diese Clubräume seit 1992. Wenn man die Urteile unserer Bands und unserer Gäste nimmt, ist das von der Ausstattung her ein ungewöhnlich seriöser Club mit entsprechendem Publikum“, sagte Biewener.

Anzeige Anzeige

In den liebevoll eingerichteten und dekorierten Club-Räumen herrscht das Flair amerikanischer Jazz-Kultur. Einmal im Monat findet ein Konzert statt. Daneben werden zweitägige Jazz-Festivals als Hauptveranstaltungen angeboten. Das nächste Konzert findet am Samstag, 13. April, statt. Dann wird die Freetime Old Dixie Jassband aus Enkhuizen (Niederlande) ihre Musik präsentieren.