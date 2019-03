Dissen. Bismarckhering statt Matjes? Die Wahl ihres Brötchenbelages macht die beiden Männer umgehend verdächtig. Schließlich ist allgemein bekannt: „Mörder mögen keine Matjes.“ Aus seinem gleichnamigen Kriminalroman las der Hamburger Autor Krischan Koch in der Stadtbücherei Dissen.

Für den besonderen Anlass räumte das Team der Stadtbücherei bereitwillig die Bücherregale zur Seite. Gespannt drängten sich die Krimifans in die voll besetzten Stuhlreihen. Schließlich hatte Krischan Koch für sie ein Buch im Gepäck, dessen offizielle Lesungspremiere in Hamburg erst noch kommen sollte. „Mörder mögen keine Matjes“: Der Titel präsentiert sich so locker-leicht-lebendig wie der Roman selbst, der die Leser einmal mehr mitnimmt an die Nordseeküste.

Allerdings führen die Ermittlungen in seinem nunmehr siebten Fall Kochs Polizeiobermeister Thies Detlefsen diesmal hinaus aus dem beschaulichen – und frei erfundenen – Örtchen Fredenbüll und mitten hinein in den Hamburger Großstadtdschungel. Ein angespülter Schiffscontainer, ein zutrauliches Äffchen, eine Leiche zwischen Elektroschrott und ein dubioser Reedereichef: Der durchaus verzwickte Fall, bei dem Thies von der gesamten Belegschaft der Fredenbüller „Hidde Kist“ begleitet wird, gerät beinahe zur Nebensache.

Skurrile Originale

Denn für seine Fans bringt der Regio-Krimi ein Wiedersehen mit sympathischen und längst vertrauten Charakteren. Für alle anderen erweckt Krischan Koch die liebenswert-skurrilen Originale schnell zum Leben – mit seiner unnachahmlich leichten und humorvollen Feder, zur Lesung aber auch mit einer so wandlungsfähigen Stimme, dass die Besucher in der Stadtbücherei das amüsierte Grinsen kaum noch von den Lippen bekamen.

Dafür sorgt auch der unvermeidliche „culture clash“: Die Fredenbüller jedenfalls quittieren so manche seltsame Anwandlung der Großstädter mit einem verständnislosen Kopfschütteln. Welchem Nordfriesen, der mit beiden Beinen fest auf dem windumtosten Deich steht, würde es auch einfallen, einen Kartoffelschälkurs als Entschleunigungsübung zu absolvieren oder ungehobelte Bretter als „New Urban Style“ zu verkaufen?

Bildreiche Sprache

Es ist nicht zuletzt die plastische, bildreiche und dabei völlig unverfälschte Sprache, die Kochs Krimi-Reihe seinen Lesern – und Zuhörern – so nahe bringt. Dabei scheint sich die gute Beobachtungsgabe des Autors nicht allein auf die Gegenwart zu beschränken. „Ich habe seltsame Erfahrungen mit dem Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit gemacht“, verriet er aus dem schweren, roten Lese-Sessel heraus seinen Fans. Auf Amrum sei der Mann, der ihm stets den Fisch vor der Nase weggekauft habe und den er dafür kurzerhand als Mordopfer in einen seiner Romane eingebaut habe, wenig später tatsächlich verschwunden.

Im aktuellen Krimi ließ er einen Container an der Küste stranden, kurz bevor im realen Leben gleich 300 Container in die Fluten der Nordsee stürzten. Er schrieb über den heißesten Sommer seit langem. Und wenig später steigt das Barometer über Wochen auf Höchstwerte. Für den bevorstehenden Herbst verheißt das leider nichts Gutes. Denn in „Mörder mögen keine Matjes“ herrscht von der ersten bis zur letzten Seite strömender Regen. Krischan Koch kann seinen Lesern da nur eines raten: „Ich würde eine ausgedehnte Fernreise empfehlen.“