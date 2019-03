Dissen. Es ist kein schöner Anblick den Straßenrand an der Industriestraße und Am Bahnhof in Dissen entlang. Bierdosen, Essensreste und Altkleidung türmen sich auf den Grünflächen und in den Seitengräben der Parkplätze rund um die Firmengelände. Ein Problem, das die Stadt bislang nicht in den Griff bekam.

Bürgermeister Hartmut Nümann findet für dieses Verhalten scharfe Worte: „Das ist unfassbar, bedauerlich und rücksichtslos.“ Vorwiegend stammen die Abfälle laut Derk van Berkum vom Lernstandort Noller Schlucht von den Lkw-Fahrern, die dort übernachten, bevor sie ihre Ladung bei den Betrieben abliefern. „Viele Firmen sehen ihre Verantwortung erst ab ihrem Hof. Das ist eine traurige Umgangsweise“, beklagt auch der Geschäftsführer des Dissener Umweltbildungszentrums.



Um vor der Frühlingszeit wenigstens etwas Abhilfe zu schaffen, beteiligen sich der Lernstandort, Vereine und Bürger zum 17. Mal an der jährlichen Abfall-Sammelaktion des Abfall-Entsorgers Awigo am 29. und 30. März. Denn nicht nur die beschriebenen Bereiche um die Firmengelände am Bahnhof sind in dieser Hinsicht Problemzonen. „Auch der wilde Müll im Wald ist ganz schlimm“, sagt Monika Schotemeier, pädagogische Abfallberaterin beim Lernstandort.

Altreifen und Badewannen

Beim Wanderparkplatz an der Noller Schlucht sammelten die Freiwilligen im Vorjahr einen Hänger voll Altreifen und stießen dabei auch schon auf eine entsorgte Küche oder eine zertrümmerte Badewanne. Bei den Reifen habe diese Art der Entsorgung offenbar sogar System, erläuterte van Berkum: „Die hatten alle Einschnitte. Die Stahlfelgen lassen sich noch zu Geld machen, die Reifen zu entsorgen kostet Geld.“ Landkreisweit kämen bei der Abfall-Sammelaktion mehr als 40 Tonnen Müll zusammen. Zwar gebe es auch engagierte Unternehmen, die den Lkw-Fahrern gute Rastbedingungen mit Sanitäranlagen und Abfall-Entsorgungsmöglichkeiten böten, und sich aktiv für den Umweltschutz einsetzen. Doch die schwarzen Schafe stechen nun einmal hervor.

Das Abfall-Problem hat seine Ursache gewiss nicht nur in der Logistik-Branche. Auch in der Innenstadt nehme der Vermüllung zu. Zivilgesellschaftlichem Engagement sei es zu verdanken, dass das Stadtbild dennoch gepflegt wird. Eine Gruppe Freiwilliger trifft sich dafür jeden Montagmittag, um die Innenstadt zu reinigen. Für den Bauhof sei die Masse an Müll nicht mehr zu bewältigen. „Die Mitarbeiter sagen, was sie früher in einem Jahr gesammelt haben, holen sie jetzt in zwei Monaten ab“, merkt Bürgermeister Nümann an. An einem Mülleimer an der Osnabrücker Straße in Nolle würden sogar Müllsäcke entsorgt. Van Berkum appelliert deshalb vor allem an Erwachsene, sich bewusst zu verhalten und ein Vorbild zu sein. „Sie müssen der Jugend Respekt vor und Verständnis für die Natur vorleben“, fordert er. Würde jeder ein bisschen mehr Acht geben – bräuchte man Aktionen wie die groß angelegte Abfallsammlung nicht mehr.



Helfer gesucht

Weil es die eben noch braucht, organisiert der Lernstandort mit den Dissener Schulen am 29. März die Sammelaktion. Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke werden gestellt. Am 30. März sind dann Vereine, Institutionen und Bürger aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Los geht es um 9 Uhr am Schwarzen Platz, um 12 Uhr gibt es dann zum Ausklang für alle Teilnehmer einen Eintopf. Anmeldungen sind online unter https://www.awigo.de/sonstiges/awigo-abfallsammelwochenende/ oder telefonisch beim Lernort unter der 05421/943330 möglich.

Zumindest im Falle des Bereichs an der Industriestraße und Am Bahnhof pocht auch Dissens Bürgermeister Hartmut Nümann auf eine Lösung. Die Stadt arbeite daran, auf den Bedarf an angemessenen Park- und Rastmöglichkeiten für die Fernfahrer zu reagieren. Dann müssten die Helfer im nächsten Jahr zumindest hier nicht mehr so viel Müll einsammeln.