Dissen. Sind die Menschen vorsichtiger geworden, verlieren weniger oder lassen nichts mehr unabsichtlich liegen? Diese Frage stellt sich nach der jüngsten Fundsachenversteigerung in Dissen. Gerade mal 20 Kleinteile, die unter den Hammer kommen sollten, lagen auf dem Tisch vor Petra Schäfer vom Bauamt der Stadt, dazu standen daneben elf Fahrräder.

"Noch nie, seitdem ich versteigere, und das schon seit 14 Jahren, waren so wenige Nummern aufzurufen", erinnert sich Petra Schäfer. Am Samstag war das Bürgerbüro in der Stievenstraße zum Auktionshaus auserkoren worden, da für die wenigen Fundsachen, speziell die Fahrräder, nicht - wie in den Jahren zuvor - die Halle des Bauhofes benötigt wurde.

Und es kamen auch weniger Interessenten, die eine halbe Stunde vor der Versteigerung ein Auge auf die ausgelegten Dinge werden wollten. "Bei unserer nächsten Versteigerung", sagt Schäfer später, "sind wir wohl wieder in der Halle des Bauamtes. Denn inzwischen sind schon verhältnismäßig viele Fahrräder gefunden und abgegeben worden. Dafür haben wir im Bürgerbüro keinen Platz!"

Brillen, eine Axt und eine Babypuppe

Auf dem Tisch vor Schafer liegen ausgebreitet und mit einer Nummer versehen Brillen, eine schwere Axt, billiger Schmuck, eine Babypuppe, eine Kinderumhängetasche, Jacken, Schals, ein Regenschirm oder eine Kindermütze. Schnell finden sich Käufer aus der Reihe der Umstehenden, nachdem die Auktionarin einen Anfangspreis ausgerufen hat. Das beginnt mit 20 oder 50 Cent und geht bis zum Zuschlag hinauf auf gerade mal 2,50 Euro. Die Puppe geht für 20 Cent, die Axt für 2,50 Euro weg - alles Schnäppchen also, für die nicht lange geboten werden muss.

Bei den Fahrrädern, die Schäfer nach und nach aus dem Haus nach draußen bringt und dort vorstellt, sieht das ein wenig anders aus, wenngleich wegen des Zustandes dieser Drahtesel auch kein ganz hoher Preis zu erwarten ist. Also findet ein Kinderfahrrad für einen Euro seinen neuen Besitzer, ein Damenfahrrad mit Kindersitz bringt 18 Euro in die Kasse, jedoch muss ein Käufer für ein Herrenfahrrad inklusive Helm und bunt bemalter Klingel immerhin 35 Euro zahlen. Ein Fahrrad bleibt stehen und ist nun ein Fall für den Schrotthändler.

Nach 24 Minuten fällt der Hammer zum letzten Mal

Als nach nur 24 Minuten der symbolische Hammer von Petra Schäfer zum letzten Mal gefallen ist, sind gut 100 Euro in der Stadtkasse. Und auch für die sowie für die notwendige Buchführung - Kasse, Namen und Unterschrift für der erfolgreichen Bieter - zuständigen draußen am Tisch sitzenden und frierenden Stadtmitarbeiterinnen Laura Dewert und Stephanie Lönker ist Feierabend.

In sechs Monaten etwa heißt es wieder in der dann hoffentlich warmen Bauhofhalle "Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten - und weg!". Dann wird auch erneut keiner der sehr oft gefundenen Schlüssel oder auch Handys zur Versteigerung gelangen: "Die werden sämtlich aus personen- und datenschutzrechtlichen Gründen vernichtet", erläutert Schäfer.