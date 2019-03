Dissen. Sönke Renk hat Homann am Montag verlassen. Helmut Hörz wird seine Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführer in wenigen Tagen übernehmen. Der 59-Jährige kommt von Alete.

Das bestätigte der Pressesprecher der Theo Müller-Gruppe unserer Redaktion am Donnerstag auf Anfrage. Mehr als die Personalie teile Müller traditionell nicht mit, so Alexander Truhlahr.

Helmut Hörz ist seit über 25 Jahren in der Lebensmittel- und Einzelhandelsbranche tätig. Auf einem Karriere-Portal bezeichnet er sich selbst als "Results-focused an effectual leader with proven ability to merge and turn round troubled companies" (Ergebnisorientierte und effektive Führungskraft mit der nachgewiesenen Fähigkeit, Unternehmen in der Krise wieder zum Erfolg zu bringen) und "Charismatical leader with excellent communication skills" (Charismatische Führungspersönlichkeit mit exzellenten Kommunikations-Fähigkeiten). (Weiterlesen: Serie setzt sich fort: Wieder Schwund an der Homann-Spitze)

Hörz absolvierte ein "Advanced Management Programm" an der Managerschmiede "Harvard Business School" und war anschließend unter anderem für die Metro-Töchter Extra und Real und als Vorstand für das Warengeschäft der Edeka-Gruppe tätig. Es folgte ein Engagement beim Logistikdienstleister Ifco Systems in Amsterdam. Von dort ging es für 20 Monate zu Pick'n Pay nach Südafrika. Hörz war einige Jahre selbstständig und engagierte sich als Gründer von WP Force in Bad Homburg, einer Vermittlung für Interims- und Projekt-Manager für die Handels- und Konsumgüterindustrie.



Von Hamburg nach Dissen

2017 wechselte Helmut Hörz zum krisengeschüttelten Babynahrungs-Hersteller Alete, der nach der Abspaltung von Nestlé Verluste schrieb. Jetzt führt der Weg des Managers von Hamburg nach Dissen.

Hörz folgt dort auf Sönke Renk, der den Feinkosthersteller Homann nach knapp zweieinhalb Jahren überraschend verließ. Zu den Gründen ist bisher nichts bekannt. Renk hatte im Herbst 2016 Norbert Weichele abgelöst. Als Vorsitzender der Geschäftsführung verantwortete Sönke Renk die strategische Neuaufstellung und operative Weiterentwicklung von Homann, so hatte die Müller-Gruppe sein Engagement damals kommentiert.