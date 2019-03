Dissen. Sönke Renk, Vorsitzender der Homann-Geschäftsführung, hat die Firma am Montag verlassen. Das bestätigte die Theo-Müller-Gruppe am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Renk war im November 2016 nach Dissen gekommen und hatte die turbulenten Strategiewechsel des Konzerns zwischen Schließung und Erhalt hautnah und in verantwortlicher Position miterlebt.

Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte nach kaum einem Jahr an der Konzernspitze der operative Geschäftsführer Jürgen Fabian das Unternehmen verlassen. Ähnlich kurz waren die Homann-Karrieren seiner Vorgänger.

Renk hatte im Herbst 2016 Norbert Weichele abgelöst. Als Vorsitzender der Geschäftsführung verantwortete Sönke Renk die strategische Neuaufstellung und operative Weiterentwicklung von Homann, hatte Konzernmutter Theo Müller sein Engagement damals kommentiert.

Ein halbes Jahr später musste Renk den Homännern bereits erklären, dass die Produktion der Werke in Dissen, Bad Essen, Bottrop und dem thüringischen Floh-Seligenthal ab 2020 im sächsischen Leppersdorf zusammengeführt werden sollte. Neun Monate später kam die Wende: Homann blieb.

Unternehmen wollte den Dialog suchen

Bei einer Bürgerversammlung in Bad Essen hatte Sönke Renk im vergangenen Jahr Stellung zu den Plänen des Unternehmens genommen und ging auch auf die unruhigen Monate zuvor ein: „Es gab viel Verwirrung in der Firma. Das hat den Mitarbeitern nicht gut getan“, sagte der Homann-Chef. Renk betonte, dass es richtig war, die Entscheidung für die Verlagerung nach Leppersdorf zu überdenken und schließlich rückgängig zu machen. Generell wolle das Unternehmen viele stärker als in der Vergangenheit den Dialog suchen – mit Kommunalpolitik, Bürgern und Beschäftigten, so Renk in Lintorf. „Wir wollen andere Zeiten anbrechen lassen“.

Einen glänzenden Eindruck hatte Sönke Renk auch im Herbst vergangenen Jahres in einer Dissener Bürgerversammlung hinterlassen. Hier erklärte der Homann-Chef das Missmanagement vergangener Zeiten für beendet und kündigte an, Dissen zu Homanns Leuchtturm in Sachen Salat-Produktion und -Logistik machen zu wollen. Dazu sollten moderne Verpackungen und verbesserte Zutaten gehören. So wollte der 53-Jährige Homann wieder zum unangefochtenen Marktführer machen.



Renk war vor seinem Engagement für Homann in verschiedenen Positionen bekannter Unternehmen der Konsumgüterbranche tätig. Von 2005 an hatte er für Bahlsen gearbeitet, zunächst als Vertriebs-Geschäftsführer, ab 2012 auch als Verantwortlicher für Marketing, Forschung, Entwicklung und Qualitätsmanagement.

Steile Karriere

Wegen unterschiedlicher Vorstellungen über die Ausrichtung des Unternehmens hatte Renk Bahlsen verlassen: Er hatte das Markenimage der Keksfabrik modernisieren, "weg vom 'Oma kommt zu Besuch'-Image", wie er es selbst formulierte.

Direkt nach dem Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums in Göttingen hatte Renk bei Mars Deutschland angefangen, dort unterschiedliche Stationen in Vertrieb und Einkauf durchlaufen und Category Management-Prozesse eingeführt. Category Management steht für die Präsentation von Produkten im Supermarkt nach Warengruppen. Bei Mars hatte Renk es bis zum Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung von Mars Deutschland gebracht.

Der Pressesprecher der Müller-Gruppe äußerte sich weder zu den Gründen von Renks Abgang noch zur Frage eines Nachfolgers.