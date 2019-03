Dissen. Während einer Blutspende ließ sich der 19-jährige Alexander Eck aus Dissen typisieren. Kurze Zeit später konnte er mit seiner Stammzellenspende das Leben einer Patientin retten. Im Vorfeld musste er sich selber Spritzen setzen und hatte mit Nebenwirkungen zu kämpfen.

Eigentlich wollte er nur Blut spenden. Mit seinen Arbeitskollegen war Alexander Eck aus Dissen Ende Februar 2018 im Kreishaus Osnabrück. Dort fand ein "Gesundheitstag" statt. Da der Dissener gerade eine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt beim Landkreis Osnabrück absolviert, war der Weg nicht weit. Als ihn eine Mitarbeiterin der Deutschen Stammzellenspender-Datei (kurz: DSD) fragte, ob er sich nicht auch typisieren lassen wollte, zögerte der 19-Jährige nicht lange. "Das schadet mir ja nicht", hat er sich gedacht. Also wurde ihm für die Typisierung eine Röhre Blut mehr abgenommen. Was er damals noch nicht wusste: Mit dieser Entscheidung würde er nur neun Monate später das Leben einer Frau retten. Das Datum der Typisierung, der 22.02.2018, wurde in seinem Blutspender-Pass vermerkt.

"Ende November rief die DSD mich an und sagte mir, dass ich in die engere Auswahl für eine Stammzellenspende gekommen bin", sagt Alexander Eck. "Am darauffolgenden Tag antwortete ich per Mail, dass ich für eine Spende bereit bin". Beim Hausarzt musste sich der Auszubildende daraufhin erneut Blut abnehmen lassen. Zudem musste er sich weiteren Tests in der Uniklinik Münster unterziehen.



"Ich fühlte mich schlapp, wie bei einer Grippe"

Für Blutkrebspatienten ist die Stammzellenspende oft die einzige Hoffnung. Grundsätzlich gibt es zwei Wege, Stammzellen zu spenden: Die periphere Stammzellenspende und die Knochenmarkspende. In acht von zehn Fällen kommt die periphere Stammzellenspende zum Einsatz, schreibt die DSD. Auch Alexander Eck spendete seine Stammzellen auf diesem Weg. Der Spender muss bei dieser Variante im Vorfeld ein bestimmtes Medikament nehmen, den sogenannten Wachstumsfaktor G-CSF. "Ich musste mir fünf Tage lang jeden Tag vier bis fünf Spritzen geben", erklärt der Dissener. Das Medikament steigert die Anzahl der Stammzellen im Blut. Es hat aber auch Nebenwirkungen. "Ich fühlte mich schlapp, wie bei einer Grippe", erinnert sich Alexander Eck. Er hatte Kopf- und Gliederschmerzen. Sind genug Stammzellen im Blut vorhanden, wird dem Spender ganz einfach Blut abgenommen – fast so wie bei einer normalen Blutspende. Anfangs sei er etwas nervös gewesen, aber das legte sich schnell. "Bei mir dauerte die Spende nur zwei Stunden", so Eck.

Die DSD schreibt, dass sie normalerweise vier bis acht Stunden dauert. Ecks Blutwerte waren aber so gut, dass es schneller ging. Er konnte die Uniklinik Münster direkt nach der Spende wieder verlassen. Bei einer Knochenmarkspende wäre Alexander Eck unter Vollnarkose Knochenmark aus dem Becken entnommen worden. Er hätte bei dieser Methode drei Tage im Krankenhaus bleiben müssen.

"Mich macht es sehr stolz, so ein gutes und positives Feedback von allen Seiten zu erfahren. Sogar mehrere Freunde und Bekannte haben sich nach meiner Spende typisieren lassen, was mich glücklich macht", freut sich der Mitarbeiter des Landkreises Osnabrück.

Selbst kurz vor der Spende hat der Spender die Möglichkeit, das Ganze noch abzusagen. Darauf wäre Alexander Eck aber nicht gekommen.

Persönlicher Kontakt nach zwei Jahren möglich

Die Empfängerin von Ecks Stammzellen überlebte. Dank seiner Spende. "Ich weiß nur, dass es sich bei dem Empfänger um eine Frau aus Deutschland handelt", so der Auszubildende. Nach 100 Tagen darf er sich über den Gesundheitszustand des Empfängers informieren. Persönlichen Kontakt darf der junge Auszubildende erst nach zwei Jahren aufnehmen. "Das werde ich auf jeden Fall machen", sagt er.