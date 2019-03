Dissen. Der Unternehmensgründer der Dissener Fuchs Gruppe, Dieter Fuchs, ist tot. Das bestätigte die Geschäftsführung des nach eigenen Angaben größten deutschen Gewürzeherstellers unserer Redaktion am Freitag. Fuchs wurde 90 Jahre alt, er starb am 1. März im Kreise seiner Familie.

„Wir sind sehr traurig über den Tod unseres Unternehmensgründers Dieter Fuchs. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. Mit Dieter Fuchs verlieren wir einen einzigartigen Menschen und eine große Unternehmerpersönlichkeit. Sein Unternehmergeist und seine ansteckende Begeisterung für neue Geschmackserlebnisse werden uns sehr fehlen“, wird Nils Meyer-Pries, Vorsitzender der Geschäftsführung der Fuchs Gruppe, in einer Mitteilung zitiert.

3000 Mitarbeiter in zehn Ländern

1952 legte Dieter Fuchs den Grundstein für das Unternehmen, das heute rund 3000 Mitarbeiter in zehn Ländern beschäftigt. Sieben Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs startete der Gründer in einem kleinen angemieteten Raum in Dissen – mit drei Mitarbeitern. Auf einem Fahrrad belieferte der damals 25-Jährige Haushalte in Dissen mit Salz und Pfeffer in Tüten.

Weltweit agierendes Unternehmen Neben der Dissener Konzernzentrale bestehen weitere deutsche Niederlassungen in Abtswind, Hamlar, Melle und Schönbrunn. Darüber hinaus gibt es eigene Standorte in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Rumänien und den USA. Fuchs bietet heute rund 8000 verschiedene Produkte an. Zum Sortiment gehören Marken wie Ostmann, Ubena, Bamboo Garden und Kattus.

Aus einer unkonventionellen Idee entwickelte sich ein Unternehmen mit großer Innovationskraft. 1963 kam die Fuchs-Dekorbox in den Handel, 1970 führte Dieter Fuchs die ersten Gewürzregale für Supermärkte ein. Schon früh fand Fuchs den unternehmerischen Weg ins Ausland, erschloss den direkten Weg in die Herkunftsregionen der Gewürze und eröffnete neue und wichtige Auslandsmärkte in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. Heute ist die Fuchs Gruppe das weltweit größte Gewürzunternehmen in privatem Besitz, der Unternehmenssitz ist nach wie vor in Dissen.



Mehr als 65 Jahre an der Spitze

Im Oktober 2018 schied Fuchs 90-jährig auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung aus. Mehr als 65 Jahre stand der Gründer somit an der Spitze des Unternehmens, das er "mit Begeisterung, Mut und unternehmerischer Weitsicht geführt und weiterentwickelt" hatte, wie es in der Mitteilung zu seinem Tode heißt.

Schon in den Vorjahren hatte sich Fuchs nach und nach aus dem Tagesgeschäft verabschiedet. Im Jahr 2016 übertrug er die Mehrheit seiner Unternehmensanteile an die gemeinnützige Dieter Fuchs Stiftung und regelte somit die Nachfolge im Konzern. Aktuell wird die Fuchs Unternehmensgruppe von Nils Meyer-Pries geleitet. Er steht an der Spitze der Geschäftsführung, der auch Gründer-Sohn Alexander Fuchs, Matthias Grüssing und Jan Plambeck angehören.



Selbstständigkeit gesichert

„Sein unermüdlicher Einsatz für das Unternehmen und sein tief empfundenes Verantwortungsgefühl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns Ansporn und Verpflichtung zugleich“, so Meyer-Pries. Mit der Übertragung der Unternehmensanteile auf die Dieter Fuchs Stiftung sei die Selbstständigkeit der Fuchs Gruppe gesichert, während die Verbindung zwischen Familie und Unternehmen erhalten bleibe.

Dissens Bürgermeister Hartmut Nümann (SPD) zeigte sich am Freitag bestürzt:

"Die Nachricht von seinem Tod hat mich tief getroffen. Dissen hat Dieter Fuchs sehr viel zu verdanken."

Fuchs habe sich stets mit der Stadt verbunden gefühlt. Vor einigen Jahren wurde dem Unternehmer die Ehrenbürgerschaft der Stadt Dissen verliehen.



Patriarch alter Schule

Auch Landrat Michael Lübbersmann (CDU) meldete sich am Freitag zu Wort: „Dieter Fuchs war eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit, die für das Osnabrücker Land prägend war. Er hat sein Unternehmen zum größten Gewürzhandel der Welt in Privatbesitz aufgebaut und mit sicherem unternehmerischem Gespür durch die Jahrzehnte geführt. Die vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seines Unternehmens hatten in Dieter Fuchs einen echten Patriarchen alter Schule an der Spitze. Und für den Landkreis Osnabrück möchte ich die große Treue zum Standort Dissen betonen, die vorbildlich ist. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie.“