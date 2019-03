Dissen . Das künftige Ärztehaus und die Kindertagesstätte Charly´s Kinderparadies haben im Rat die nächsten Hürden im Genehmigungsverfahren genommen. Die Mitglieder votierten einstimmig für die Änderung der bisher gültigen Flächennutzungs- und Bebauungspläne.

Für das künftige Ärztehaus im Bereich Auf der Heue/Marktplatz war eine Erweiterung des gültigen Bebauungsplanes notwendig geworden. Die Festsetzung dort als Mischgebietsfläche ist nach Vorlage durch die Verwaltung nach Westen und Süden erweitert worden. Dem hat der Rat ohne Gegenstimme seine Genehmigung gegeben. „Wir können uns glücklich schätzen, dass die Bauherrin sich für Dissen entschieden hat“, kommentierte Ratsherr Michael Menzel (CDU) die Entscheidung.

Ärztehaus

Die bereits in Dissen ansässige Medizinerin Dr. Karin Bremer wird auf dem Grundstück ein Ärztehaus errichten, in das bis zu vier Fachärzte Praxen eröffnen. Der Baubeginn kann nach Darstellung der Verwaltung bereits Ende März/Anfang April stattfinden. Da für die Maßnahme einige der bisherigen Parkplätze im Bereich des Container-Stellplatzes weichen müssen, ist festgelegt worden, dass die zum Ärztehaus gehörenden Parkplätze vor und nach den Praxiszeiten sowie an Wochenenden für die öffentlich genutzt werden können.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die Änderung im Flächennutzungsplan im Gebiet „östlich Haller Straße“ zu einer Gemeinbedarfsfläche. Die Änderung betrifft den Neubau der Kindertagesstätte Charly´s Kinderparadies. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Bad Essen wird dort drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen schaffen. Die Einrichtung soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.

Regenrückhaltung

Zur Kenntnis genommen hat der Rat die Untersuchungsergebnisse zur Dimensionierung der Regenkanäle im Westen der Stadt. Prüfungen durch das Ingenieurbüro Tovar und Partner haben eine teilweise Unterdimensionierung der Regenkanäle unter dem Erpener Weg und der Bahnhofstraße ergeben. Bei der Betrachtung ist zugrunde gelegt worden, dass die nach dem bestehenden Kenntnisstand an den Regenkanal im Erpener Weg angeschlossenen Homannflächen auch weiterhin ohne Rückhaltung in die Kanalisation Erpener Weg eingeleitet werden können.

Für das Oberflächenwasser, das im Zuge der Umgestaltung auf dem Homanngelände zur Entlastung der Kanalisation in der Bahnhofstraße dann zusätzlich in Richtung Erpener Weg geführt werden kann, soll jedoch auf dem Betriebsgelände eine Rückhaltung vorgenommen werden.