Dissen. Ulrich Meyer zu Drewer oder Eugen Görlitz? Egal, wer nach der Wahl am 26. Mai als Nachfolger von Hartmut Nümann auf dem Bürgermeisterstuhl im Rathaus sitzen wird: Beide Bewerber erklärten sich auf Einladung des Albertine-Fördervereins während einer der wöchentlichen Mahnwachen in einem Statement solidarisch mit den Forderungen nach einer Akut- und Notfallversorgung in Dissen.

Ulrich Meyer zu Drewer, 53 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, Versicherungskaufmann, bewirbt sich als unabhängiger Kandidat für das Bürgermeisteramt ohne eine Fraktion hinter sich. Er ist der Ansicht, es werde schwer, Kreis- und Landesmittel für eine an einen medizinischen Standort angeflanschte Akut- und Notfallversorgung zu bekommen. Man sei aber nicht allein, meinte er, und regte deshalb an, das Thema gemeinsam mit den Nachbarkommunen Hilter, Bad Rothenfelde, Versmold und Borgholzhausen anzugehen.



Stiftung

Meyer zu Drewer: "Weil diese Akut- und Notfallversorgung nicht nur zu Anfang viel Geld kosten, sondern auch dauerhaft defizitär sein wird, da Notfälle nicht wie in einer Arztpraxis zu terminieren sind", sagte er, "benötigen wir dazu eine Stiftung, in die alle Kommunen einzahlen, deren Menschen davon profitieren. Es sollten dort Notversorgungen möglich, aber auch Betten für eine kurzfristige Aufnahme gerade älterer Menschen vorhanden sein, damit nicht jeder gleich nach Osnabrück gebracht werden muss!

Denn wie oft würden Kinder mit dem Rettungsdienst nach Osnabrück gefahren, um dort festzustellen, dass der Arm doch nicht gebrochen ist. Dazu alle die vielen Arbeitsunfälle aus Handwerk oder Industrie: Ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden, der da produziert werde. Meyer zu Drewer: "Und wenn ich an den tollen Job denke, den die vier Sanitäter vor Ort hier machen, und wie wenig Unterstützung vom Landkreis dafür kommt, dann macht mich das doch sehr betroffen!"

Enquetekommission

Zum Einsetzen einer Enquetekommission zum Thema "Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen - für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe medizinische Versorgung" durch den Ältestenrat des Landes mit einem 33-Fragen-Katalog erklärte er, das höre sich erstmal wichtig an, "es weckt in mir aber nicht den Anschein, dass wirklich was passiert". Zu oft bereits in den vielen Jahren das Kampfes um die Erhaltung des Dissener Krankenhauses sei Bürgermeister Hartmut Nümann mit vielen Versprechungen aus Hannover nach Dissen zurückgekehrt, niemand wurde so oft belogen, wie er.

Eugen Görlitz (37), Dissener seit 1994 und im Bauamt tätig, tritt ebenfalls als unabhängiger Kandidat an, wird jedoch von der CDU und der UWG unterstützt. Er setzt auf die Enquetekommission: "Ich werbe dafür und bin zuversichtlich, dass positive Lösungen auch für Dissen erarbeitet und durch das Regierungshandeln umgesetzt werden. Hierauf müssen wir uns konzentrieren", sagte er, "und wenn ich das Vertrauen der Wähler bekomme, werde ich die Ergebnisse der Enquetekommission konkret für Dissen analysieren und mich dann für eine Umsetzung - besonders für einen ärztlichen Bereitschaftsdienst vor Ort mit einem Chirurgen - einsetzen."

Gleichbehandlung

"Mit der Enquete", fügte er an, "hat das Land die Chance, die Probleme - insbesondere der Unterversorgung auf dem Land - aufzugreifen und an Verbesserungen zu arbeiten. Dabei erwarte ich, dass es keine medizinische Versorgung erster Klasse in den Großstädten und eine zweiter Klasse auf dem Land gibt. Denn alle Menschen sind gleich viel wert und müssen auch auf dem Land gerettet, behandelt, versorgt und gepflegt werden".

Anzeige Anzeige

Die aktuelle Situation im ärztlichen Bereitschaftsdienst in Dissen bewertete Görlitz mit dem Prädikat "schlecht": "Wir müssen bislang nach Osnabrück in die Bischofstraße fahren, dort haben wir mit langen Warteschlangen zu rechnen, und auch alle können dorthin den Weg nicht zurücklegen". Zum Thema Erstversorgung durch ein Portalkrankenhaus oder MVZ müsse die Landesregierung Antworten liefern, fügte er an und versprach - wie übrigens auch Meyer zu Drewer - mit dem Förderverein alle Themen lösungsorientiert anzugehen.