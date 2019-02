Dissen. Das Candlelight-Schwimmen im Aktivbad Dissen lockt zweimal im Jahr mit Badespaß bei stimmungsvollem Kerzenschein, Entspannungsmusik und – für volljährige Gäste – mit Sekt. Am Freitag war es wieder soweit.

Gut 60 Gäste tummelten sich zu fortgeschrittener Stunde im Hallenbad. Draußen war es schon dunkel, drinnen herrschte Kerzenschein. Da wurde das Aktivbad ausnahmsweise zum Entspannungsbad, und auch sportliche Besucher griffen zu den Sektgläsern und ließen es sich gut gehen, statt ihre Bahnen zu ziehen.



Wie Elke und Rainer Wölbling und Katrin Stolte. Das Trio ist gemeinsam angereist aus Bad Rothenfelde und Hilter. Normalerweise kommen sie her, um sich fit zu halten. Rainer Wölbling:

"Wir sind Stammgäste, wir kommen zweimal pro Woche zum Schwimmen."





Katrin Stolte betont: "Nicht baden. Schwimmen." Das Candlelight-Schwimmen nehmen die drei aber gern mit. "Wir kommen lieber hierher, als ins Carpesol zu gehen. Wenn man Wellness sucht, ist das Angebot dort natürlich besser, aber zum Schwimmen ziehe ich das Aktivbad auf jeden Fall vor."

Ute Bußmann vom Förderverein des Bades freute sich darüber, dass unter den Gästen am Freitag auch einige Kinder waren. Für die gab es selbstverständlich keinen Sekt, dafür Knabbereien: Salzbrezeln, Mäusespeck, Flips – und alles inklusive. "Unser kleines Büffet", sagte Ute Bußmann.

Vom Aquasport zum Candlelight-Schwimmen

Das Candlelight-Schwimmen kommt also gut an bei den Badegästen. Dass der normale Eintrittspreis von 2,80 Euro gilt, dürfte dem zuträglich sein. Und direkt vorher fand am Freitag der "Aquasport" statt. Einige Teilnehmer blieben gleich da. Sekt und Snacks hatten sie sich jedenfalls verdient.

Mit der Aktion möchte der Förderverein auch das Aktivbad bekannter machen, um den Erhalt sicherzustellen. Denn nicht wenige verbinden schöne Erinnerungen mit dem Bad, erzählt Ute Bußmann:

"Viele Mitglieder des Vereins haben hier schwimmen gelernt, ich selbst übrigens auch."