Dissen. Wie kurz der Weg in die Drogensucht sein kann, erfuhren die Kinder und Jugendlichen der 7. bis 10. Klasse der Hauptschule Dissen.

„Ich kann jederzeit aufhören“ oder „Marihuana macht nicht abhängig“ – das sind Sätze, die Jugendliche immer wieder sagen, wenn sie sich einen Joint drehen. Am Ende steht oft ein trauriger Abstieg in die Drogensucht, aus der einige nicht wieder herausfinden.

So war es auch bei Anne und Florian, die sich schon seit der Sandkastenzeit kennen. Dargestellt wurden sie Sonja-Elisabeth Martens und Janning Sobotta vom Weimarer Kultur-Express, die derzeit mit ihrem Stück „Drogen – vom Gras zum Crystal“ durch die Schulen touren. „Das Stück hat sehr gute Kritiken bekommen“, so Stefan Quermann, Sozialarbeiter an der Hauptschule Dissen, die das Duo ebenfalls zu sich eingeladen hat.



Alles fängt harmlos an

Anne und Florian wachsen als Kindergarten- und Schulfreunde miteinander auf. Im Teenager-Alter verlieben sie sich ineinander aber keiner der beiden traut sich, dem anderen etwas zu sagen. Dann holt Florian zum ersten Mal in der bis dahin federleichten Geschichte einen Joint aus der Tasche, der seine Hemmschwelle beseitigen soll.

Die Jugendlichen der 7. bis 10. Klasse der Hauptschule konnten verfolgen, wie Florian seine Freundin überredet, das Gras selbst auszuprobieren. Gras sei keine Droge, mache nicht abhängig und der Konsum sei auch nicht strafbar, beschwichtigt er das skeptische Mädchen. „Was bringt dir das?“, fragt Anne und Florian hat sofort die passende Antwort parat: „Leichtigkeit, Gelassenheit und Entspannung“, sagt er.

Als Versager gebrandmarkt

Im Rausch erzählt er, dass er in den Augen seines Vaters stets ein Versager war. „zu blöd für die Schule, zu blöd für die Musikschule und zu blöd für die Sportschule“, sagt er. Mit Marihuana habe er das besser ertragen und besser einschlafen können. „Ich sollte seinen Traum weiterleben, den er nicht verwirklichen konnte.“

Es kam, wie es oft kommt: Florian rutscht in die Drogensucht ab und stirbt am Ende des Stückes. Anne hat alles gegeben, kann es aber nicht verhindern. „Vielleicht habe ich die Geschichte erfunden, vielleicht habe ich sie selbst erlebt“, ließ Sonja-Elisabeth Martens offen, auf wessen Erfahrungen die Story beruht. „Ich wünsche sie allerdings niemandem“, sagte sie.

Gründe für Drogenkonsum

Nach der Inszenierung diskutierte das Schauspieler-Paar mit den Jugendlichen. Unter anderem wurden die Jungen und Mädchen gefragt, welche Gründe es gebe, Drogen auszuprobieren. „Cool sein, Gruppenzwang, dazu gehören wollen“, wurde öfter genannt. Zum Schluss versorgten die beiden Akteure die Jugendlichen mit guten Ratschlägen, falls sie selber oder jemand anderes in die Drogensucht abrutscht. „Vertraute Personen einweihen, sich früh genug Hilfe holen“, war zwei der Tipps.

Stefan Quermann sagte, dass es natürlich auch an der Hauptschule immer mal wieder Fälle gebe, wo die Lehrer bemerken, dass sich ein Kind verändert. „Meistens fällt das durch dramatischen Leistungsabfall auf“, sagte er. Dass Lehrkräfte sensibilisiert sind, auf solche Veränderungen zu achten und aktiv zu werden, sei jedoch nur die halbe Miete. Der Sozialarbeiter setzt auf Prävention und Aufklärung über die Gefahr harter Drogen und die Gefahr von Marihuana als Einstiegsdroge. Und dazu seien solche Theaterstücke sehr gut geeignet.