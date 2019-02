Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren trug sich in das Golden Buch der Stadt ein. Neben ihm (stzd.r.) Bürgermeister Hartmut Nümann, dahinter Pastorin Susanne Holsing und Pastor Erik Neumann. Foto: Achim Köpp

Dissen. Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren vom Kirchenkreis Georgsmarienhütte-Melle war zur Visitation in der evangelisch-lutherischen St.-Mauritius-Kirchengemeinde in Dissen. Die Stadt nutzte das am Donnerstag für einen Empfang im historischen Rathaussaal, wo er sich in das Goldene Buch eintragen konnte.