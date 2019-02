Das Gericht hat aus den Vorkommnissen mehrerer Jahre seine Schlüsse gezogen. Kettler sei unzuverlässig und darf deshalb auch künftig keine grenzüberschreitenden Busfahrten anbieten. Praktisch darf Kettler mit seiner Dissener Firma gar keine gewerblichen Busfahrten mehr machen: Die zu Recht widerrufene Genehmigung des Landkreises, erklärt ein Sprecher der Behörde, habe sich auf den innerdeutschen und den grenzüberschreitenden Verkehr bezogen. Diese Genehmigung lief bereits 2017 aus, ein neuer Antrag liegt nicht vor.

Um eine engmaschige Kontrolle zu erreichen, hatte der Kreis Kettlers Fahrgenehmigung im Oktober 2015 nur für 18 Monate ausgestellt.

Die Botschaft war, dass der Landkreis nach allem, was passiert war, genau hinsieht. Und an die Fahrgäste das Signal, dass sie sicher sein können, dass der Landkreis genau kontrolliert. Wir mussten so handeln“,