Dissen/Osnabrück. Schlappe für Kettler vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück: Das Dissener Busunternehmen darf weiterhin keine grenzüberschreitenden Busfahrten durchführen. Die Klage des Unternehmens wurde abgewiesen. Der Grund: Es sei unzuverlässig.

Kettler habe gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen und die Allgemeinheit geschädigt oder gefährdet, heißt es in der ausführlichen Urteilsbegründung des Gerichts. Die Gesamtwürdigung aller Mängel an den Bussen des Unternehmens reiche für den Vorwurf der Unzuverlässigkeit, so eine Sprecherin des Gerichts.

Zu den festgestellten Mängeln an den Fahrzeugen kämen Aussagen Kettlers, die die Verstöße gegen Vorschriften insoweit bagatellisierten, dass damit keine unmittelbare Verkehrsgefährdung verbunden sei. "Es zeigt sich ein fehlender Wille oder jedenfalls eine organisatorische Unfähigkeit, einen vorschriftsgemäßen Zustand ihrer Kraftfahrzeuge zu gewährleisten", so das Gericht über die Klägerin Kettler.

Allein 24 Verstöße zählt das Verwaltungsgericht wegen Nichtvorlage von Prüfberichten nach Sicherheitsprüfungen und Hauptuntersuchungen.

Die Firma Hans-Christobal Kettler Omnibus wollte sich am Mittwoch nicht zu dem Urteil äußern. Hans-Jochen Kettler sagte auf Anfrage unserer Redaktion:

"Ich kenne das Urteil nicht."

Kettler war 2016 mit einem Eilantrag gegen den vom Landkreis Osnabrück ausgesprochenen Widerruf der Genehmigung für den Busverkehr vorgegangen. Mit Erfolg. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte im September 2016 die aufschiebende Wirkung der Klage festgestellt. Damit durfte das Dissener Busunternehmen im grenzüberschreitenden Verkehr weiterfahren.



Der Landkreis hatte seinen Widerrufbescheid mit zahlreichen Verstößen Kettlers gegen Vorschriften der Verkehrs- und Betriebssicherheit begründet und Kettler zuvor förmlich ermahnt. Als bei einer Kontrolle Anfang Juli 2016 erneut Mängel an einem Bus festgestellt wurden, die nach Meinung des Landkreises auf mangelhafte Wartung und Instandsetzung zurückzuführen waren, widerrief der Kreis seine Genehmigung.

2016 noch keine subjektive Vorwerfbarkeit

Allerdings hatten die Juristen im Kreishaus durch einen Formfehler nur die Erlaubnis für grenzüberschreitenden Busverkehr widerrufen, stellte das Gericht damals fest. Auch dafür fehle es an einer Unzuverlässigkeit Kettlers, die sich in der „subjektiven Vorwerfbarkeit“ der Mängel hätte zeigen müssen.

Das sah im Hauptsacheverfahren anders aus. Hier wurde die Klage Kettlers nach der mündlichen Verhandlung abgewiesen. Auch die Kosten des Verfahrens muss das Busunternehmen tragen. Eine Berufung kann nur das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zulassen. Der Landkreis will sich am Donnerstag zu dem Urteil äußern.