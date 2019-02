Dissen. Täglich gebeugt am Behandlungsstuhl stehen, das hält kaum ein Rücken lange aus. Als ein Therapeut vor Jahren vor mehr als fünf Jahrzehnten der damals 34-jährige Osnabrücker Zahnärztin Ingrid Hafer empfahl, als Ausgleich etwas für ihre Fitness zu tun, entschied sie sich spontan für das Reiten. Eine folgenreiche Entscheidung.

Denn die Arbeit mit Pferden wurde ihr Leben: Seit 55 Jahren, nachdem sie ihren Wohnsitz in Dissen hatte, stehen nun ihre Pferde im Stall des Reiterhofes Meyer zu Drewer in Dissen-Aschen - und auch im Alter von fast 89 Jahren reitet sie noch täglich.

Treue Pferdeliebhaberin

Genug Anlass für Reitlehrer Jochen Meyer zu Drewer, seiner treuen Pferdeliebhaberin zu gratulieren und für die mehr als ein halbes Jahrhundert währende Gemeinsamkeit zu danken: „Ohne Ingrid Hafer“, sagt er, „kann ich mir das Geschehen hier nicht mehr vorstellen, sie gehört mit ihrem Pferd einfach zur Familie!“

Damals, nach ersten Versuchen mit Leihpferden und Unterricht zusammen mit anderen Osnabrücker Reitern im Gestüt Eversburg, ergab sich die Möglichkeit für sie, ein eigenes Pferd in Aschen in Pension zu geben. Dass dieses zu einer 55-jährigen Zusammenarbeit führte, das wusste Ingrid Hafer damals natürlich noch nicht. Erst als sie in Dissen ihr Haus baute, bahnte sich der lange Zusammenhalt an. Nicht zuletzt auch deshalb, weil hier für sie Gelegenheit bestand, in der freien Natur oft auch allein den Teutoburger Wald bis zum Beutling in Wellingholzhausen auf dem Rücken der Pferde zu erkunden.

Mit Wettbewerben nichts am Hut

Stets war sie als Freizeitreiterin unterwegs oder in der Reithalle im Sattel, mit reiterlichen Wettbewerben hatte sie persönlich nichts am Hut. Wohl aber damit, in Gemeinschaft mit anderen Reitern am Waldesrand den Feierabend im Sattel zu genießen und sich an der Natur zu erfreuen. So waren oben am Röwekamp die dort donnerstags sitzenden Schützen oft nicht überrascht, wenn aus östlicher Richtung mehrere Damen und Herren hoch zu Ross kamen, dort Halt machten und sich vom Wirt - ohne abzusitzen - einen Martini-Cocktail reichen zu lassen.

Sicher gab es noch viele andere Erlebnisse in den Jahrzehnten. Ihr genügte es, ihr Pferd - heute ist es die 22-jährige Quarterhorse-Stute „Babilon`s Red Velvet“ - aus der Box zu holen, erzählt Ingrid Hafer, sie zu versorgen und dann in der Reithalle ein paar Runden zu drehen.

Schlüsselbeinbruch

Bis auf einen Vorfall ist die Reiterin stets ohne Schaden von ihren Ausritten zurückgekehrt. Nur einmal, als sie in der Reithalle ihr Pferd bewegte, riss eine Besucherin unvermittelt die Tür auf, so dass sich das Tier erschrak und die Reiterin abwarf. Das Resultat war ein Schlüsselbeinbruch, der sie zu einer vierwöchigen Reitpause zwang, in der sie jedoch ihre Pferde persönlich versorgte.

Nun geht Ingrid Hafer auf die 89 zu, lässt jedoch keinen Tag ohne Pferd vergehen und reitet nur noch in der Halle. „Jetzt benötige ich zwar eine Aufsteighilfe“, bekennt sie, „doch wenn ich im Sattel sitze, dann ist alles okay, und ich freue mich. Hoffentlich geht es noch ein paar Jahre so mit Velvet so weiter!“ Und nach einer Gedankenpause fügt sie an: „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben in dieser Form. Und sollte Velvet einmal sterben, würde ich mir wirklich überlegen, noch mal eine Araberstute zu kaufen!“