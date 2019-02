Ute Link und Karl-Heinz Rolf funktionierten mit ein paar Griffen einen Koffer zum Schattentheater um und veranschaulichten damit das Märchen vom Lumpenkind. Foto: Kerstin Buchholz

Dissen Eine bunte Auswahl an bekannten Gedichten und Märchen aus aller Welt hatte Ute Link am Montagabend als Gast beim KuK SOL in Dissen im Gepäck. Ihr Begleiter, Karl-Heinz Rolf begleitete sie mit Gesang und Gitarrenklängen.