Dissen . Familien stärken, seniorengerechtes Wohnen, die Verbesserung der ärztlichen Versorgung, Konsolidierung der Finanzen, Gewerbeansiedlungen und den Masterplan für die Probleme der Stadt – das waren einige der Themen, die Eugen Görlitz, Kandidat für das Bürgermeisteramt, bei einem Informationsgespräch mit Bürgern in der Gaststätte Plitzebramel erörterte.

Die Resonanz auf die Einladung zur Informationsveranstaltung war riesig. Etwa 120 Bürger saßen dichtgedrängt im Saal des Plitzebramel und wollten dem von der CDU und der UWG unterstützten aber unabhängig antretenden Kandidaten zuhören und Fragen stellen.

Görlitz will nach der Wahl am 26. Mai als Nachfolger von Hartmut Nümann in das Chefbüro im Rathaus einziehen. Sein Kontrahent ist Ulrich Meyer zu Drewer. Görlitz ist 37 Jahre alt und lebt seit 1994 in Dissen, wo er die Realschule besuchte und danach eine Ausbildung in der Stadtverwaltung absolvierte. Dort ist er heute noch im Bauamt tätig.

Ordnung und Sauberkeit als Ziel

Seinen Zuhörern im Plitzebramel zeichnete Görlitz ein Bild von den Stärken und Schwächen Dissens. Das Schul- und Sportzentrum sei „der Leuchtturm unserer kinder- und familienfreundlichen Stadt“, gleichzeitig würden jedoch Müll, Vandalismus und nächtliche Alkoholfeiern dort und anderen Orten in der Stadt kritisch aufgenommen. Hierfür will er gemeinsam mit Vertretern der Schulen, der Verwaltung, Polizei und von Sportvereinen einen Masterplan entwickeln, der „Ordnung und Sauberkeit zum Ziel hat“.

Alle Generationen sollen sich in Dissen wohlfühlen. Görlitz nannte die Ausstattung mit Kindertagesstätten ebenso den Bau von seniorengerechten Wohnungen, beides sei auch Dank von Investoreninitiativen möglich. „Ich möchte Kinder, Jugendliche und Familien für eine gute Zukunft stärken. Zudem werde ich dem Rat Vorschläge unterbreiten, wie trotz enger finanzieller Möglichkeiten Spielräume für Seniorenwohnungen geschaffen werden können“, versprach er.

In der Entwicklung der Finanzen seien die Grenzen eng gesteckt, machte er deutlich. „Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass mit hohen Defiziten zu rechnen ist, eine enorme Herausforderung für mich und die Politik“. Er erinnerte seine Zuhörer an die städtische Infrastruktur, die eher einer Stadt mit 15-20.000 Einwohner entspräche als der mit tatsächlich 10.000 Bürgern. „Leider haben wir nur wenig Einfluss auf kontinuierliche Gewerbesteuereinnahmen, denen steht jedoch ein fester Ausgabenblock gegenüber“. Er wolle die bisherige erfolgreiche Gewerbeansiedlung mit zukunftsweisenden Branchen fortführen, allerdings mit den begrenzten Flächenressourcen verantwortungsbewusst umgehen.

Wohnraum schaffen

Des Weiteren will er sich für die Schaffung von Wohnraum, hier das Stichwort Nachverdichtung, einsetzen und die Sportstätten auch in Zukunft gebührenfrei halten. Die Akut- und Notfallversorgung bezeichnete Görlitz als „unzureichend“ und will „mit den örtlichen Interessenvertretern aktiv zusammenarbeiten“.

Anzeige Anzeige

Anschließend stellte sich der Kandidat Fragen seiner Zuhörer. In der Mehrheit waren dies Klagen über mangelnde Sauberkeit und Ordnung, wie zum Beispiel zur Situation am Schulzentrum. Ebenso wurde die Verkehrssituation in der Großen Straße kritisiert. Auf die Frage nach fehlenden Nahverkehrsverbindung mit Bussen angesprochen versprach er, gemeinsam mit dem Landkreis nach Lösungen zu suchen. Angesprochen darauf, was er zukünftig anders machen wolle als der amtierende Bürgermeister Nümann antwortete Görlitz diplomatisch. „Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit seiner Amtsführung. Vielleicht werde ich etwas härter durchgreifen als er“.