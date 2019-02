Dissen. Sie sind neutral, wenn es um Politik, Religion oder andere Weltanschauungen geht, aber sie freuen sich über jeden Menschen aus Dissen und Umgebung im fortgeschrittenen Alter, der bei ihnen mitmachen will. Knapp 70 Gäste kamen zum "Klönabend" der Seniorengemeinschaft "55plus" ins Eventhaus Schamin (ehemals Keilerwirt).

Für drei bis vier Stunden gilt für die "Junggebliebenen" aus Dissen, Bad Rothenfelde und Hilter an diesem Samstag, einmal auf die "Glotze" im heimischen Wohnzimmer zu verzichten und stattdessen mit Freunden und Bekannten am Tisch zu sitzen, sich über Gott und die Welt zu unterhalten, gut zu essen, Musik und Gesang zu lauschen und jungen Sportlerinnen bei ihrer Vorführung zuzuschauen.



"Bunter Abend mit Unterhaltungwert" wäre wohl der richtigere Titel für die Einladungen gewesen, die an die mittlerweile 220 Mitglieder ergangen waren. Neben einem reichhaltigen Buffet gab es Chorgesang durch den MGV Teutonia Müschen (Ltg. Olga Dahlke) und einen Auftritt der Tanzgruppe "Hotsteppers des TuS Bad Rothenfelde. "Wir sind flexibel und richten uns auch nach den Wünschen unserer Mitglieder", bekennt Füllbier.

Wie bei allen Klönabenden hatte sich auch Dissens Bürgermeister Hartmut Nümann auf den Weg ins Schamin gemacht, wo er mit den "jungen Alten" am Tisch saß. Nicht jedoch, ohne bei einem Grußwort auf die Fürsorge der Stadt für die ältere Bevölkerung einzugehen. Dass er den Abriss des Krankenhauses und die fehlende Akut- und Notfallversorgung ansprach, hatten wohl alle Zuhörer erwartet. Im Herbst, so kündigte er an, werde er über alle Einzelheiten informieren. Für den Nachbarort Bad Rothenfelde war für den verhinderten Bürgermeister das Ratsmitglied, die Seniorenbeauftragte Dr. Imke Panajotow-Pilz dabei.



Nach diesem Klönabend gibt es folgende Termine: Donnerstag, 21. März, Vortrag DRK OS-Land, Thema Hausnotruf; Donnerstag, 4. April, Vortrag Polizei, Thema "Sicher im Alter"; Donnerstag, 9. Mai, Vortrag Peter Lichtfuß, Thema Fußproblematik; Freitag, 28. Juni, Grillnachmittag auf dem Röwekamp; Mittwoch, 14. August, Halbtagesfahrt Bad Sassendorf-Möhnesee; Donnerstag, 26. September, Vortrag Bürgermeister Hartmut Nümann; November: Halbtagesfahrt Weihnachtsmarkt Bad Salzuflen. Alle Vorträge in der Realschule Dissen 18 Uhr.