Dissen. Huschen wieder Wildkatzen durch die Waldregionen des südlichen Osnabrücker Landes? Die BUND-Kreisgruppe Osnabrück begibt sich auf Spurensuche – gerade jetzt ein günstiger Zeitpunkt. Bis Mitte März ist Paarungszeit bei den Wildkatzen in der sie vermehrt umherwandern und auf den Duft von Baldrian reagieren.

In aller Munde ist die Rückkehr des Wolfs, aber auch andere, selten gewordene Säugetierarten hinterlassen womöglich wieder Pfotenabdrücke im Teutoburger Wald. Wildkatzen sind scheue und zumeist nachtaktive Waldbewohner. Deswegen sind sie nur sehr schwer zu beobachten. Nachweislich leben sie noch in einigen Regionen Deutschlands wie in der Eifel oder im Harz. Aber auch das nordrhein-westfälische Eggegebirge, das an den Teutoburger Wald angrenzt, besiedeln sie wieder.

Heimlich

Seit 2004 unternimmt der BUND Schutzbemühungen, um die bedrohten Wildkatzenbestände zu stabilisieren. Ihre letzten Rückzugsgebiete lagen inselartig verstreut. Die dort lebenden vereinzelten Wildkatzenpopulationen waren sehr klein und entsprechend anfällig für Inzucht und Krankheiten. Nach und nach werden die von Straßen, Landwirtschaft und Siedlungen zerschnittenen Lebensräume der Wildkatze durch Grünkorridore wieder verbunden. Von dieser Vernetzung profitieren auch andere Tierarten, aber für die Wildkatze sind sie besonders wichtig. Die heimlichen Samtpfoten wagen sich nämlich nicht hinaus auf offene Flächen, bewegen sich ausschließlich in Wäldern oder Bereichen mit vielen Hecken zum Verstecken.

Parallel zur Waldvernetzung baut der BUND eine bundesweite Gendatenbank für die Wildkatze auf, die die Vernetzungspläne nachhaltig verbessern soll und anzeigt, ob es Vermischungen mit Hauskatzen gibt. Seit dem letzten Jahr wirkt dabei auch die BUND-Kreisgruppe Osnabrück mit. Zusammen mit den Bundesfreiwilligendienstlern Christopher Puschmann aus Osnabrück und Tibor Schürmann aus Hasbergen, fährt Matthias Beckwermert, Geschäftsführer des BUND für den Landkreis Osnabrück, seit Anfang Februar einmal pro Woche bestimmte Standpunkte in der Noller Schlucht bei Dissen, im Kleinen Berg bei Bad Rothenfelde und am Freden bei Bad Iburg an. An sieben Stellen innerhalb des Staatsforsts hat das Team mit Genehmigung der Naturschutzbehörde des Landkreises Osnabrück Wildkatzen-Lockstöcke aufgestellt.





Matthias Beckwermert und seine Kollegen begutachten bei ihren Kontrollgängen in der Noller Schlucht einen der vor Tagen aufgestellten, Lockstäbe. Vor dem Anbringen im Wald hatten sie ihn mit Baldrian-Duftextrakt besprüht, den die Wildkatzen lieben. Kommt ein Tier in die Nähe eines solchen Stabs, wird es vom Duft angezogen. Wildkatzen reiben gerne ihr Fell am rauen Holzpfahl. Dabei verlieren sie Haare, die dann von den BUND-Teams mit einer Pinzette aufgesammelt und zur genetischen Analyse in das Forschungsinstitut Senckenberg geschickt werden. „Im letzten Jahr haben wir Haare von Reh, Wildschwein, Dachs, Marder und Hauskatze nachgewiesen, eine Wildkatze war bisher nicht dabei“, berichtet Matthias Beckwermert. Da Wildkatzen aber im benachbarten Nordrhein-Westfalen vorkommen und 30 bis 40 Kilometer am Tag laufen können, sei es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch im Südkreis Osnabrücks entdeckt werden. „An diesem Stab hängt kein Haar“, stellte Christopher Puschmann bei einer ersten Untersuchung fest. In solchen Fällen flammt das Team den Lockstab kurz ab, besprüht ihn erneut mit Baldrian und hofft auf einen spannenden Fund beim nächsten Mal.





Informationen und Bildungsmaterialien zum „Rettungsnetz Wildkatze“, sowie zum aktuellen BUND-Projekt „Wildkatzensprung“ gibt es auf www.bund.net/tiere-pflanzen/wildkatze/.