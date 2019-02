Dissen. Zum Schnupperunterricht lädt die Hermann Freye Gesamtschule alle Viertklässler aus dem Osnabrücker Südkreis ein: Er findet am Samstag, 9. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr in der Schule an der Lerchenstraße 8 statt. Was die Schule auszeichnet berichteten im Vorfeld Schulleiter Jan Wessels, und Annette Steck, Didaktische Leitung.

Die integrierte Gesamtschule Dissen trägt den Namen des Pädagogen Hermann Freye, der in Dissen lebte und sich seinerzeit bereits über Schulformgrenzen hinwegsetzte, um Schüler individuell zu fördern. Die ersten Sechstklässler lernen inzwischen an der neuen Schule, Schnupperunterricht für künftige Fünftklässler startet am Samstag. Während die Kinder an zwei Unterrichtsstunden teilnehmen, informiert die Schulleitung die Eltern über die individualisierte Lernformen und Formen der Leistungsrückmeldung der Schule.



Unterschied zu anderen Schulen

Was unterscheidet integrierte Gesamtschule von einer Oberschule? „Die Gesamtschule ist die einzige Schulform außerhalb des klassischen Schulsystems. Wir haben alle Schulformen vereint – inklusive Gymnasium“, erklärte Schulleiter Jan Wessels. Annette Steck, Didaktische Leitung der Schule, fügte hinzu: „An der Oberschule gibt es schon sehr früh eine Einteilung, während unsere Stärke das gemeinsame Lernen ist.“ Das bedeute, dass in einer Klasse verschiedene Lernniveaus vereint sind und zwei Lehrer unterrichten. „Wir sehen Vielfalt als Bereicherung, aber Vielfalt muss man auch aushalten. Hier lernt man Demokratie“, so Steck. Wessels sah es als Vorteil der Gesamtschule gegenüber klassischen Gymnasien an, dass seine Schule die Bereiche Arbeit, Wirtschaft und Technik „zum Anfassen“ biete. Dazu gehöre auch ein intensiver Kontakt zu Firmen.

Keine Noten



Ebenfalls anders als an anderen Schulen: „Bei uns gibt es keine Noten. Das ist erst einmal irritierend“, so Wessels, und Steck erklärte: „Wir zeigen wie die Lernentwicklung, aber auch das Arbeits- und Sozialverhalten aussehen.“ Alle Informationen würden pro Halbjahr auf 16 DIN-A4-Seiten festgehalten – und die Kinder würden in einem eigenen Brief darauf antworten. So würden Ziele gemeinsam besprochen und auch festgehalten. Beispielsweise schrieb ein Schüler: „Ich finde, in Textil muss ich besser werden.“ Ebenfalls nicht alltäglich: Die Schüler entscheiden sich für ein Schwerpunktprofil. Zur Auswahl stehen „Französisch“, „Sport“, „Umwelt“ oder „Musik“. ´

Anderes Arbeiten



Der Unterricht sei stark fächerübergreifend organisiert. „Zu Gesellschaftslehre gehören Fächer wie Politik, Geschichte und Erdkunde. Hinter Naturwissenschaften stehen Mathe, Physik und Bio. Ich finde, das macht total Sinn“, erklärte Steck. Zweitens werden in einer Klasse verschiedene Leistungsniveaus von zwei Lehrern unterrichtet. Die Sorge mancher Eltern, dass Kinder stets die leichtere Aufgabe wählen würde, habe sich nicht bewahrheitet, berichtete Wessels. Drittens arbeiteten die Lehrer in Teams, was unter anderem bedeute, dass nicht jeder seinen Unterricht selbst vorbereitet. „Zu Anfang ist es natürlich ein unheimlicher Aufwand, weil wir trotz Unterrichtserfahrung alles neu denken müssen“, gab Wessels zu. Deshalb müssten Lehrer, die an der Gesamtschule arbeiten wollten, bereit sein, im Team zu unterrichten, zu planen und die Schule weiter zu entwickeln.

Jetzt zum Schnuppern anmelden

Anmeldungen zum Schnuppertag an der Hermann Freye Gesamtschule sind mit Angabe zweier Wunschfächer per E-Mail an info@hfg-schule.de oder unter Telefon 0 54 21/ 95 00 möglich. Mehr Informationen zur Schule stehen auf www.hfg-schule.de.