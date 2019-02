Dissen. Die Menseria des Schulstandortes Dissen feiert ihren ersten Geburtstag.

Zur Feier des besonderen Anlasses dürfen es für die Schüler am Kiosk in der Pause auch einmal Hähnchennuggets sein. Vertreter des Rates, der Schulen und Kindergärten, des Architekturbüros Austmeyer sowie die Bundestagsabgeordneten André Berghegger und Rainer Spiering sind unterdessen zum entspannten Frühstück eingeladen: Seit einem Jahr verpflegt die vom Lernstandort Noller Schlucht betriebene Menseria die Schüler mit täglich frischen Mahlzeiten.

Für Derk van Berkum, Geschäftsführer des Lernstandortes, bot der erste Geburtstag Gelegenheit zu einer kurzen Rückschau: Am 6. November 2017 stellte der Lernstandort sein Konzept für die Menseria im Rat vor. Nur wenige Wochen später wurden bereits die ersten Mahlzeiten ausgegeben. „Das war ein sehr sportlicher Zeitplan“, räumte van Berkum ein. Und der habe nur umgesetzt werden können, weil ein engagiertes Team dahinterstehe, das die Idee der Menseria lebe.

Fester Bestandteil des Schulstandortes

„In nur einem Jahr sind wir ein fester Bestandteil des Ganztags am Schulstandort geworden“, lobte van Berkum das Engagement dieses Teams. In dieser Zeit gab die Menseria rund 27.580 Essen aus – eine Steigerung von 76 Prozent im Vergleich zur alten Mensa. Auch die Zahl der Schüler, die das Angebot nutzen, wuchs deutlich um 57 Prozent. Für sie bereitet das Küchenteam täglich frische Menüs zu. Schweinefleisch kommt dabei grundsätzlich nicht auf den Tisch, Rindfleisch aus ökologischen Gründen nur in Maßen.

Dafür steht den Schülern immer eine frische Salatbar offen – und die wird gerne genutzt: Wie aus einer Umfrage hervorgeht, essen zwei Drittel der Grundschüler mehrmals in der Woche Salat. Van Berkums Hoffnung: „Wer in der Grundschule gesund ist, der isst auch weiterhin gesund.“ Die Küche selbst ist – nicht zuletzt für Veranstaltungen – vom Frühstück über Mittag und Kaffeezeit bis zum Mitternachtsimbiss auf alle kulinarischen Eventualitäten eingestellt und das mit Kapazitäten von bis zu 1000 Essen pro Tag.

Klima- und energieeffiziente Küche

Dabei hat sich die Menseria über das bundesweite Keeks-Projekt einer klima- und energieeffizienten Verpflegung verschrieben. Für die Energieeffizienz sorgte schon der Neubau aus der Feder des verstorbenen Architekten Andreas Austmeyer. Den Klima- und Umweltschutz in der Küche gewährleistet das Team selbst, das sich über den Lernstandort Noller Schlucht der Abfallvermeidung ebenso verpflichtet fühlt wie der Verarbeitung regionaler und saisonaler Lebensmittel.

„Das Essen ist lecker und immer frisch zubereitet. Das ist ein großer Standortvorteil“, betont auch Real- und Gesamtschulleiter Jan Wessels. „Deshalb kommen so viele Schüler hier zu Essen.“ Doch von der Verpflegung profitiert bald nicht nur das Schulzentrum. Eine Ausweitung auf die Dissener Kindergärten ist gewünscht und bei einigen wie etwa Charly’s Kinderparadies schon fest geplant.