Begeisterten das Publikum in der Villa Blavius: Jan Philip Lehmann (Violine), Anna Nicinski (Violine), Hannah Lauer (Viola) und Jonathan Reischel (Violoncello). Foto: Dominik Lapp

Dissen. Feinste Kammermusik von Bach bis Händel und von Dvorak bis Puccini kam am Freitag in Dissen zu Gehör. Das Streichquartett der Universität Osnabrück war erstmals zu Gast in der Villa Blavius, und 36 Zuschauer waren gekommen, um die jungen Musiker an der Violine, der Viola und am Violoncello zu hören.