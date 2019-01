Dissen Konrad Mende wurde auf Mitgliederversammlung des CDU – Stadtverbandes Dissen zum Ehrenmitglied ernannt und für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU Dissen geehrt.

Die Partei teilt weiter mit: „Mende hat auch in schweren Zeiten Farbe zur CDU bekannt und sein Engagement in den Dienst der Partei gestellt. Darüber hinaus war er über viele Jahre in der CDU-Stadtratsfraktion aktiv. An vielen kommunalpolitischen Weichenstellungen hat er erfolgreich mitgewirkt. Nicht nur seine politische Arbeit sondern auch sein kirchliches Engagement vor Ort ist beispielgebend."

Engagiert

Seit 40 Jahren ist Marlene Kraak Mitglied der CDU Dissen, die weiter schreibt: „Sie hat sich insbesondere in der Frauen-Union engagiert. Ihr motiviertes Auftreten überzeugt.“ Auch diese Ehrung für langjährige Mitgliedschaft im Dienste der CDU Dissen wurde von den Mitgliedern gewürdigt. Heinrich Blanke gehört der CDU-Dissen zehn Jahre an. Alle drei Geehrten erhielten die Urkunden und jeweils ihg-Gutscheine.