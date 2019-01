Dissen. Seit 160 Jahren bereichert der MGV Germania Concordia Dissen das kulturelle Leben im Südkreis. Zur Jahreshauptversammlung blickten die Sänger voraus auf klangvolle Feierlichkeiten.

Voraussichtlich Ende September begeht der MGV Germania Concordia Dissen sein eindrucksvolles Jubiläum. Angedacht ist nach einem feierlichen Auftakt in der St.-Mauritius-Kirche ein Empfang mit befreundeten Vereinen im Lutherhaus. Die Planungen laufen gerade erst an. Fest steht jedoch: Als traditionsreicher Chor feiert der MGV Germania Concordia Dissen natürlich mit Musik.





Im August 1859 gründeten 18 Dissener Handwerksmeister den Gesangsverein Germania, der unter der Leitung von Lehrer Gerhard Lahrmann in der alten Kantorschule seine Proben aufnahm. „Der Dirigent bediente sich bei der Einstudierung der Geige“, erinnert die Festschrift, die 50 Jahre später zum goldenen Chorjubiläum verfasst wurde. Bei diesem Anlass kam auch die Vereinsfahne zu Ehren, die 1862 von den Mitgliedern selbst in aufwändiger Handwerkskunst gefertigt worden war.

Von Dissen nach Rom

Die Zusammenführung mit dem gleichfalls in Dissen gegründeten MGV Concordia folgte, und es bildete sich ein Klangkörper, der sogar international bekannt wurde. Schließlich sang der MGV Germania Concordia Dissen auf Barbados ebenso wie in Kanada und in Rom. Und von internationalem Renommee sind auch die Gäste, die er seither in Dissen begrüßte: Der Kinderchor aus St. Petersburg folgte seiner Einladung ebenso wie gleich mehrfach Peter Orloff und die Schwarzmeerkosaken.





Seit 2012 steht der Jubiläumschor unter der musikalischen Leitung von Wladimir König. Ein Jahr zuvor beteiligte sich der Chor erstmals am großen Neujahrskonzert im Bad Rothenfelder Kurhaus. Das ist ebenso fest im Jahresprogramm verankert wie das Sommerkonzert im Bad Rothenfelder Kurgarten – beide gemeinsam mit MGV Eintracht Hilter und dem Kirchenchor Kloster Oesede. Das Repertoire des Jubiläumschores ist breit gefächert und reicht von geistlicher Musik über klassische und volkstümliche Werke bis zu Liedern der Neuzeit.

Anzeige Anzeige

50 Jahre aktiv im MGV

Davon können sich die Musikfreunde auch bei den Feierlichkeiten im September überzeugen. Doch nicht nur der Chor selbst begeht in diesem Jahr ein Jubiläum. Zur Jahreshauptversammlung im Restaurant Plitzebrammel ehrte der MGV zwei Sänger, die beide seit 50 Jahren aktiv zu den Notenblättern greifen: Werner Klasfauseweh engagierte sich zudem vier Jahre lang als zweiter Vorsitzender, bevor er 1977 für insgesamt 14 Jahre den ersten Vorsitz übernahm.

Bei seinem Ausscheiden folgte ihm Karl-Heinz Bunselmeyer, der seit 1977 im Vorstand aktiv war, im Amt des Vorsitzenden. Für ihr Engagement ernannte der MGV beide zu Ehrenpräsidenten Zu ihrem 50-jährigen Sängerjubiläum nahmen sie nun Urkunde und Ehrennadel des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen aus der Hand von Helmut Weller, Vorsitzender des Sängerkreises Teutoburger Wald, entgegen. Gratulationen gingen in Abwesenheit auch an Siegfried Jakubeit für 30 aktive Jahre im MGV.

Der Verein selbst steht in seinem Jubiläumsjahr weiterhin unter bewährter Leitung: Einstimmig bestätigten die Mitglieder Hans Werner Köhne als Vorsitzenden und Kassierer, den zweiten Vorsitzenden Friedhelm Mittendorf, Schriftführer Dr. Helmut Kessler, Stellvertreter Reinhard Herwig sowie den zweiten Kassierer Harry Kobylka in ihren Ämtern.