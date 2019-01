Dissen. Seit kurzem kann der BUND-Kreisverband Osnabrück (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) sein neues Büro im Lernstandort Noller Schlucht in Dissen benutzen.

Das Landschaftspflegebüro ist eine Erweiterung der Geschäftsstelle in Osnabrück, dem Naturschutzzentrum am Zoo. Derk van Berkum, Geschäftsführer des Lernstandortes, begrüßt ausdrücklich den Einzug und unterstreicht die gemeinsamen Ziele der beiden Institutionen.

Kooperation

Van Berkum und Beckwermert möchten in Zukunft sukzessiv kooperative Projekte in der Umweltbildung, im Naturschutz und in der Landschaftspflege angehen: Kräfte bündeln und effektiv einsetzen, so die Richtschnur der beiden. Beckwermert: „Mit unserem landkreisweiten Projekt Blühender Landkreis, der Pflege und Schaffung von Streuobstwiesen, das Artenschutzprogramm Feldgrille und der Betreuung der Naturwaldfläche Palsterkamp (JuNEP) haben wir große Arbeitsfelder im Südkreis, die aus dem Büro zentral und ortsnah gesteuert werden können. Naturschutz, Umweltschutz und die großartige Leistung in der Umweltpädagogik in der Noller Schlucht sind eine Einheit – daraus sollte unsere Zusammenarbeit schöpfen.“ Mehr aus Dissen im Netz

Der BUND betreut zur Zeit rund neun Hektar Wiesen und Randstreifen, um blühende Flächen für Insekten zu schaffen. Zudem übernimmt der BUND 2019 Randstreifen um Bad Rothenfelde, auch hier geht es um einen Kurswechsel in der Landschaftspflege. Weitere private Flächen im Südkreis ergänzen das Projekt, um die fehlende Biotopvernetzung wieder zu ermöglichen, die unter anderem als Schlüsselaufgabe zur Verbesserung der Biodiversität gesehen wird.