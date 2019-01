Dissen. Am Dienstag ist ein Fahrradfahrer aus Dissen gestorben, der bereits am 18. Januar auf der Versmolder Straße gestürzt war.

Gegen 4.45 Uhr am vergangenen Donnerstag war der 62-Jährige auf der Südstaße unterwegs gewesen. Beim Überqueren der Versmolder Straße stürzte er auf der glatten Straße und verletzte sich am Kopf, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann fuhr dennoch aus eigener Kraft nach Hause, sagt Polizeisprecher Frank Oevermann. Dort verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, abends kam er ins Krankenhaus.

Dort starb der Mann am Dienstag.