Dissen Einen musikalischen Leckerbissen mit hohem Unterhaltungswert servierte das Quartett „Boogielicious“ aus dem benachbarten Bielefeld. Mitreißender Boogie Woogie als Klanggewitter und reichlich schwarzer Blues heizten die Spielstätte des Jazz Club im Dissener Bahnhof mächtig auf.

Ist es mittlerweile bereits Tradition des Jazz Club, seinen Kalender alljährlich mit Boogie Woogie aufzuschlagen? In den beiden letzten Jahren boten „Boogiemen´s Friends“ jeweils einen fulminanten Auftakt, nicht minder spektakulär jetzt „Boogielicious“. Überraschend und nicht angekündigt, hatte sich die Stammbesetzung als Trio mit David Herzel am Schlagzeug, Eeco Rijken Rapp am Piano und Gesang sowie Bertram Becher an der Mundharmonika um den Bassisten Jens Kühn verstärkt, was dem Auftritt zusätzliche Power verlieh.

Unbekannte sind die sympathischen Musiker mit einer Vielzahl von Auftritten in der Region längst nicht mehr. Im Jazz Club schlug zudem, wenn auch in anderer Formation, vor mehr als einem Jahrzehnt ihre Geburtsstunde, als sich Becher spontan aus dem Auditorium mit seiner Harp dazugesellte verriet Herzel. Und auch mit einer weiteren Überraschung wartete „Boogielicious“ auf. Natürlich fehlten im Repertoire nicht die Granden des Boogie, wie Albert Ammons oder Pete Johnson. Eindeutig bestimmten aber die 12 Takte des Blues den Auftritt. Insoweit hätte der Abend auch als „Bluesdelicious“ verkauft werden können, was vom Publikum jedoch begeistert angenommen wurde.

Eingespieltes Team

Die vier Musiker zeigten sich als eingespieltes Team, ob solo, als Duo, Trio oder im Quartett. Mitreißende Tempi des Boogie, ausdrucksstark Eeco Rijken Rapps virtuoses Tastenspiel, gepaart mit David Herzels Schlagzeug und der mitunter kraftvollen Harmonika Bertram Bechers, schufen in dichtem Sound einen mitreißenden Rhythmus, der sich unmittelbar den Weg in Beine und Füße bahnte.

Mit enormen Gespür für Aufbau von Atmosphäre erstürmte Rapp rollend und stampfend die Gipfel des Boogie Woogie. Das rhythmische Korsett besorgte Kühn am Kontrabass im kollegialen Wettstreit mit Herzel, der seine Töpfe mal mit einfühlsamen Besen, dann wiederum mit dynamischen Schlägen seiner Stöcke oder einfach mit flachen Händen zu bearbeiten wusste. Ihre Vielseitigkeit demonstrierten Rapp und Becher durch ihr wechselseitiges vierhändiges Spiel am Piano oder indem sie spontan ihre Instrumente vertauschten. Neben den Klassikern, ebenso genial wie eigenwillig interpretierten Coverversionen wie der Klassiker „Route 66“, steuerte das Quartett auch eigene Kompositionen bei. Ausflüge Herzels und Bechers samt Instrumentarium in das Publikum wurden staunend temperamentvoll umjubelt.

Durchgängig mächtig arbeiten musste Frontmann Becher an seiner Blues Harp, die sein ganzes Lungenvolumen herausforderte. Sein Exkurs diverser Spielarten der Harmonika fand begeisterten Widerhall im Auditorium.

Das Ensemble kann mittlerweile 4 CDs vorweisen, wobei das aktuelle Album „Boogie Alive... bringing Boogie to the 21st century“, wirklich zeitlos ist, und das brachte „Boogielicious“ in ihrem dreistündigen Auftritt durchgängig auch authentisch und überzeugend dem begeisterten Publikum rüber. Man darf gespannt sein, wie der Jazz Club diesen furiosen Auftakt in seinem ganzjährigen Jazz-Kalender noch toppen kann.