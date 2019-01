Dissen. Die Geschäftsführung von Homann und die Vorgesetzten würdigten jetzt die Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr ihr 25- oder 40-jähriges Arbeitsjubiläum feierten.

Von den insgesamt 41 Jubilaren – davon sieben mit 40-jähriger Betriebszugehörigkeit – der Homann-Standorte Dissen und Lintorf sowie der Emhage waren 26 der Einladung gefolgt.

Treue

Geschäftsführer Sönke Renk bedankte sich für die Treue zum Unternehmen und nahm dabei Bezug darauf, welche Entwicklung Homann in den vergangenen vier Jahrzehnten technologisch und als Unternehmen durchlaufen hat. „Diese langen Betriebszugehörigkeiten sind wirklich beeindruckend. Ich freue mich auch viele weitere Jahre der Zusammenarbeit, in der wir die gemeinsam die Zukunft von Homann positiv gestalten werden“, so Renk.

Die große Anzahl an Jubilaren auch in diesem Jahr griff der Vorsitzende des Betriebsrates Andreas Straede in seiner kurzen Rede auf: „Das zeigt ganz deutlich, wie sehr unsere Kolleginnen und Kollegen mit Homann verwurzelt sind." Besonders bemerkenswert: Die langjährige Treue zu Homann zieht sich durch alle Funktionsbereiche und Hierarchieebenen von der Produktion, der Technik und dem Lager über die IT, die Personalabteilung, den Vertrieb und das Rechnungswesen bis zum Controlling.