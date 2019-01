Dissen. Im vergangenen November wurde ein Dissener Anwalt wegen Veruntreuung von Mandantengeldern verurteilt. Das muss nun ein Dissener Notar ausbaden, der mit dem Fall überhaupt nichts zu tun hat.

Ein 56-Jähriger Anwalt aus Dissen war im vergangenen November wegen Untreue vom Amtsgericht Bad Iburg zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt worden. Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass der Mann die Gelder eines Mandanten – unter anderem Lohnzahlungen - veruntreut hatte. In dem Prozess, über den die NOZ berichtete, hatte die Staatsanwältin betont, der 56-Jährige habe als Fachanwalt für Arbeitsrecht genau gewusst, wie mit Lohnzahlungen zu verfahren sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der 56-Jährige hat Berufung eingelegt.

Geschäftlicher Einbruch

Die Verurteilung des Anwalts fällt nun einem Dissener Notar auf die Füße, der mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat. Notar Hubert Merten hatte von der Verurteilung des Mannes ebenfalls in der NOZ gelesen. Auch der 60-Jährige ist Fachanwalt für Arbeitsrecht – und seiner Aussage nach der einzige in Dissen, der dies auch auf seiner Webseite, im Telefonbuch und auf dem Schild der Kanzlei stehen hat. „Am Anfang habe ich das gar nicht so hoch bewertet“, sagt Merten. Doch mittlerweile sieht er sich einem gravierenden geschäftlichen Einbruch in seinem Notariat gegenüber.

Merten führt dies darauf zurück, dass man ihn fälschlich für den verurteilten Anwalt hält. Gegen Ende des Jahres sei ihm das noch nicht aufgefallen – schließlich habe es noch genügend Altfälle gegeben, die er abzuarbeiten hatte. Doch mittlerweile falle ihm auf, dass ihn Mandanten zu meiden scheinen: „Es kommt nichts mehr rein ins Notariat“, klagt der 60-Jährige. Seit dem Erscheinen des Artikels in der NOZ sei die skeptische Resonanz seiner Mandanten auffallend. „Ich werde immer wieder gefragt: Sag mal, wer war das denn?“ Nach Mertens Interpretation steckt hinter dieser Frage oft nichts weiter als der versteckte Vorwurf: „Sag mal, was hast Du denn gemacht?“



Existenzbedrohung

Dass auf ihn – völlig zu Unrecht – der Schatten des Zweifels fällt, ist für Merten erklärlich: Vom Alter her sind er und der verurteilte Rechtsanwalt nur vier Jahre auseinander. Und da Merten der einzige in Dissen ist, der als Fachanwalt für Arbeitsrecht für sich wirbt, scheint alles auf ihn hinzudeuten. Die Folge: „Ich habe einen leeren Terminkalender, was das Notariat anbelangt“, sagt Hubert Merten besorgt. „Das ist existenzbedrohend.“

Am Ende des Strafprozesses hatte der verurteilte Rechtsanwalt noch angekündigt, er werde künftig nicht mehr als Anwalt tätig sein und das Metier komplett verlassen. Diese Ankündigung habe der Mann aber nicht wahr gemacht, berichtet Rechtsanwalt Merten. Der 56-Jährige habe seine Kanzlei in Dissen zwar tatsächlich aufgegeben. Doch er sei einfach innerhalb des Landkreises umgezogen. Von dort aus ist er weiterhin in der alten Profession tätig.





Anzeige Anzeige

Seit der Verurteilung hat der völlig unbeteiligte Dissener Notar Merten bereits zweimal anwaltlich mit dem verurteilten Anwalt zu tun gehabt. Unter anderem habe ihn der Mann als Rechtsanwalt mit neuer Adresse im Briefkopf im Zusammenhang mit einem am Osnabrücker Arbeitsgericht anhängigen Rechtsstreit angeschrieben. Das tagesaktuelle Rechtsanwaltsregister bestätigt Hubert Merten: Der im November verurteilte Rechtsanwalt ist dort mit einer Kanzlei eingetragen.