Dissen. Noch in seiner Amtszeit will Bürgermeister Hartmut Nümann die Akut- und Notfallversorgung für Dissen regeln.

Was war das Thema des Jahres 2018 für Dissen?

Das Thema Homann hat uns das ganze Jahr 2018 über beschäftigt. Im Dezember 2017 war ja eigentlich schon entschieden: Homann geht nach Leppersdorf. Und dann entschied Theo Müller, man müsse noch einmal neu nachdenken. So begann dann das Jahr 2018 mit der Frage: Wo bleibt Homann? Und dann fiel im Frühjahr die Entscheidung, Homann bleibt am alten Standort, das Dressing geht nach Lintorf in Bad Essen. Die Salatfabrik wird einfach saniert und bleibt hier, und man will das ganze Gelände aufarbeiten. Da gab es in Dissen natürlich riesige Freude, die Menschen waren wieder glücklich. Denn damit hatte fast keiner mehr gerechnet. Ich kann immer nur wiederholen: Homann ist Dissen und Dissen ist Homann. Das Unternehmen gibt es seit über 140 Jahren in Dissen. Dissen ist damit gewachsen, und wir haben durch Homann 1951 auch die Stadtrechte bekommen. Wir begleiten jetzt natürlich die Entwicklung. Das wird uns noch die nächsten Jahre beschäftigen, weil jetzt erst in Lintorf die neue Dressing-Fabrik gebaut wird. Wenn die fertig ist, kann die alte hier in Dissen abgebaut werden und dann kann man hier umgestalten. Also Homann wird hier Gesprächsthema bleiben.







Welche Konsquenzen hat das alles für Dissen?

Wir wollten ja Homann südlich der Autobahn ansiedeln und haben da innerhalb kürzester Zeit über 20 Hektar angekauft. Dann haben wir sofort umgeplant und kleine Baugrundstücke geschaffen. Das ganze Jahr über fanden Gespräche über diese Flächen statt mit Interessenten, die hier nach Dissen wollen. Wir haben aber immer genau hingeschaut, was es für Firmen sind. Logistiker haben wir hier schon einige, und die produzieren Verkehr: Wenngleich heute dort auch Logistikunternehmen heute gewissem Umfang auch verarbeiten. Dissen wird noch ein interessanter Standort, wenn die A 33 komplett fertig ist. Dass das Ende 2019 passieren soll, darüber freuen sich alle. Und Gespräche mit interessierten Firmen beziehungsweise Vermittlern führen wir jetzt schon.





Unser Augenmerk liegt unter anderem auf Unternehmen mit qualifizierten Arbeitsplätzen. Niedrigschwellige Arbeitsplätze haben wir, bedingt zum Beispiel durch die Fleischindustrie und die Lebensmittelbranche. Claas ist ein Beispiel für die Richtung, in die wir wollen. Wir sind hier jetzt bei etwa 200 hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Das Landmaschinenunternehmen möchte auch noch weitere Flächen reservieren, für kooperierende Firmen oder auch für sich selbst. Darauf sind wir natürlich eingegangen. Claas ist sicher ein Glücksfall für Dissen. Um Gewerbeansiedlung und Arbeitsplätze werden wir uns in Politik und Verwaltung auch in Zukunft weiter kümmern.





Ein ganz anderes Thema ist die Obdachlosigkeit: Vor Jahren kannten wir das gar nicht, da gab es in Dissen immer mal weider einen Obdachlosen. Jetzt sind es durchgehend etwa zehn Personen, die von der Stadt eine Wohnung gestellt bekommen möchten. Dazu kommen die Flüchtlinge, die wir zusätzlich zu betreuen haben, viele sind inzwischen anerkannt, haben einen Arbeitsplatz, finden aber keine Wohnung.

Müll auf der Straße

Was die aus Dissen stammenden Obdachlosen angeht, da glaube ich, dass sich die Mentalität in der Gesellschaft geändert hat. Das sieht man auch an der Sauberkeit in der Stadt. Der Bauhof sagt mir: Das, was wir früher in eine Jahr an Müll in der Stadt aufgesammelt haben, das schaffen wir jetzt in zwei Monaten. Das heißt: Viele sind gleichgültiger, egoistischer geworden. Ich halte das für eine schlimme Entwicklung.

Gleichgültigkeit und Egoismus als Ursachen der Obdachlosigkeit?

Natürlich hängt das alles miteinander zusammen. Früher haben sich die Leute einfach mehr gekümmert und versucht, irgendwie eine Wohnung zu kriegen. Heute sagen sie eher: Staat, mach mal. Das ist bequemer. Zum anderen haben wir die geeigneten Wohnungen nicht. Deswegen müssen wir als Stadt zusehen, dass in Neubaugebieten künftig auch Sozialwohnungen geschaffen werden.

Aber es gibt doch auch engagierte Investoren.

Ja, sicher, ein hervorragendes Beispiel ist der Frommenhof. Lange Jahre hieß es immer: Reißt das Ding doch ab. Wir freuen uns, dass er nun saniert wurde und ein Schmuckstück für Dissen ist. Jetzt redet keiner mehr von Abriss. Da kann man nur sagen: Danke an die Familie Reckmann, die das ganz toll hingekriegt hat. Jetzt geht es nur noch darum, das ordentlich zu vermieten. Das ist noch eine Aufgabe für 2019. Hier können wir als Stadt nur vermitteln.









Was folgt aus der wachsenden Bevölkerung in Dissen?

Wir benötigen immer mehr Kindergarten- und Kitaplätze. Die Einweihung der Erweiterung des katholischen Kindergartens liegt ja gerade hinter uns. Und wir bauen in Aschen gerade "Charly's Kinderparadies", das sind zwei neue Gebäude für einen Kindergarten und eine Krippe für die Ein- bis Dreijährigen. Die Betreuung der Kinder wird uns in Zukunft weiter beschäftigen.









Dadurch, dass wir mit "Charly's Kinderparadies" zusammenarbeiten, ging alles viel schneller. Ein Privatunternehmen unterliegt nicht den Vergaberichtlinien wie eine Kommune. Wir hätten zwei Jahre gebraucht. Jetzt rechne ich damit, dass wir in Aschen im Frühjahr den Betrieb aufnehmen können. Dann sind bis auf eine alle Dissener Kitas in meinen Amtszeiten von insgesamt 18 Jahren als ehrenamtlicher und als hauptamtlicher Bürgermeister gebaut worden. Einen städtischen Kindergarten hatten wir vorher schon. Dann kamen eine weitere städtische, eine evangelische, eine katholische Kita dazu, und jetzt kommt die private. Das lag natürlich am steigenden Bedarf, aber es war mir auch ein besonderes Anliegen.













Die Hermann-Freye-Gesamtschule ist auf einem guten Weg?

Das kann sagen. Ein Wunsch von mir wäre noch, dass der Landkreis recht bald die Trägerschaft der Schule übernimmt. Träger der Integrierten Gesamtschulen auf seinem Gebiet sollte der Landkreis sein, das gehört sich eigentlich so.

Ein Thema für die speziell für ältere Generation ist die verlässliche Akut- und Notfallversorgung. Die 200. Mahnwache fand ja kürzlich statt.



Das Krankenhaus ist seit vier Jahren zu, und die Demo gibt es immer noch. Ich habe die Aktiven auch ermuntert, weiterzumachen. Aber das Problem betrifft nicht nur Dissen. Bundesweit werden Krankenhäuser zugemacht, weil sie zu teuer sind. Alles konzentriert sich auf die Zentren, die Großstädte. Aber jetzt beginnt die Politik umzudenken und erkennt, dass der ländliche Bereich nicht total vernachlässigt werden kann.









Deswegen sage ich: Wir brauchen ein Notfall-Versorgungszentrum. Da bin ich in Gesprächen mit der neuen Landesregierung und ich hoffe, dass wir für den südlichen Landkreis ein Notfall-Versorgungszentrum bekommen.Wir müssten dazu auch hier noch Krankenbetten bekommen, denn die Menschen werden immer älter und müssen immer mal wieder für zwei, drei Tage ins Krankenhaus. Damit muss man nicht die Zentren belasten. Aber Menschen, die zum Beispiel operiert werden müssen, werden in Osnabrück behandelt werden müssen. Das ist auch im Interesse der Patienten, weil sie dort auf Ärzte treffen, die täglich diese Erkrankungen behandeln. Für die anderen Fälle brauchen wir eine Lösung im Südkreis. Ob das nun in Dissen ist oder an die Schüchtermannklinik in Bad Rothenfelde angedockt wird, dürfte nicht das Problem sein. Ich hoffe, dass wir da noch eine Entscheidung in dieser Richtung in meiner Amtszeit hinbekommen und dass die Planung beginnt.

Die endet wann?

Am 31. Oktober 2019. Viele glauben, die Bürgermeister-Wahl ist im Mai, und dann bin ich weg. Aber das ist nicht so. Der Neue fängt auch erst am 1. November an.

Für ihn wird die Amtszeit sieben Jahre dauern. Also zwei Jahre bis zum Ende dieser Wahlperiode und dann eine komplette weitere von fünf Jahren, so lange dauern nach der derzeitigen Gesetzeslage die Amtszeiten.

Was wird im neuen Jahr und für ihren Nachfolger wichtig?

Was wird aus dem Krankenhausgelände? Diese Frage beschäftigt uns schon jetzt, aber das wird es im neuen Jahr weiterhin tun. Für das Gelände an der Bahnhofstraße muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden für ein Mischgebiet. Da ist zur Zeit noch alles möglich, zum Beispiel sozialer Wohnungsbau könnte dort in Zusammenarbeit mit einer Wohnungsbaugenossenschaft entstehen oder ein Hotel.

Ein Hotel für Dissen?

Wir haben in Dissen kein Hotel. Das erste, was Claas gefragt hat, als die nach Dissen kamen, war: "Habt ihr eigentlich ein Hotel?" Wir brauchen kein Hotel für Kurgäste, sondern für unsere Industrie. Nach Dissen kommen viele Menschen, die hier für ein paar Tage arbeiten. Und die müssen für ein Quartier oft wer weiß wohin fahren. Rothenfelde ist gut ausgebaucht, und dann müssen die teilweise bis nach Osnabrück. Da müssen wir an einem Angebot in Dissen arbeiten. Untersuchungen und Gespräche laufen da schon mit dem Tourismusverband. In der Politik war das noch nicht, aber ich glaube die wäre zufrieden, wenn wir ihr einen Investor präsentieren könnten, der in Dissen ein Hotel baut.