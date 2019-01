Borgholzhausen. Alles andere als „Downtown“ liegt eine außergewöhnliche Stätte kreativen Schaffens. „Es heißt ja auch Daun Town“, betont die Künstlergruppe, die sich am Rand von Borgholzhausen in einer ehemaligen Bettfederfabrik zu einer Ateliergemeinschaft zusammengeschlossen hat.

Das leer stehende Gebäude, in dem früher die Daunen flogen und das heute versteckt hinter wilden Sträuchern und alten Hausmauern liegt, entdeckte die Gruppe zufällig auf einem gemeinsamen Spaziergang. zu ihr gehört auch Jörg Spätig, der unter anderem für die Landesgartenschau Bad Iburg die Skulptur „Mörser mit Stößel" erschaffen hat. Seine Laga-Skulptur aus Stahl steht inzwischen im Homann-Park in Dissen.



Offen und weitläufig

Dieser Spaziergang liegt nun schon acht Jahre zurück und die Fabrik hat sich inzwischen in einen Ort verwandelt, der des Künstlers Herz höher schlagen lässt. „Hier haben wir den Platz den wir brauchen um unser Werk zu präsentieren und gleichzeitig Neues zu schaffen“, erklärt Beate Freier-Bongaertz, Grafikerin und Künstlerin aus Verl. Die Ateliers der derzeit fünf Daun Town-Mitglieder sind offen und weitläufig. „Jeder von uns hat hier, quasi anstelle eines Gartens, gleich eine ganze Parkanlage. Da braucht man keine Zäune und Tore, muss sich nicht von den anderen abgrenzen“, erklärt Maler Wolfgang Meluhn. „Wir sehen uns ja auch nicht als Konkurrenten. Dafür sind unsere Arbeiten auch viel zu unterschiedlich. Nein, wir profitieren voneinander“, ergänzt Skulpturen-Erschaffer und Kunstschmied Jörg Spätig.

Bei gemeinsamen Spaghetti-Essen im - wie sollte es auch anders sein- bunt und fantasievoll gestalteten Gemeinschaftsraum wird regelmäßig über Kunst-Konzepte diskutiert und an nationalen sowie internationalen Projekten und Kooperationen gefeilt. Daun Town sei die Keimzelle ihrer Künste, ein Platz mit klarem Fokus auf den künstlerischen Prozess, nicht gedacht um Workshops oder andere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit durchzuführen. Anders also als beispielsweise die Alte Lederfabrik in Halle in deren Räumlichkeiten die meisten der Daun-Town-Künstler auch schon aktiv waren.





Doch was verbirgt sich hinter Daun Town? – Bilder, Skulpturen, Installationen und Objekte auf drei Etagen. Vom Gemeinschaftsraum schlendert man direkt auf den Kunstbereich des Malers und Grafikers Matthias Poltrock zu. Poltrocks Malereien entwickeln sich, je länger er arbeitet, vom Abstrakten mehr in das Gegenständliche. Aktuell widmet er sich der wieder in Mode kommenden Pop Art und ist in diesem Bereich auf internationalen Ausstellungen wie in Luzern oder Amsterdam sehr gefragt.





In direkter Nachbarschaft zu Poltrocks „knallig“ farbenfrohen Pop Art Collagen warten Jörg Spätigs Skulpturen – Ein Potpourri aus Mythologie und Fantasie. „Mein Literaturwissenschaftsstudium geht nicht ganz an meiner Kunst vorbei“, sagt er. Viele seiner Figuren seien durch die Literatur inspiriert. Jörg Spätig arbeitet gerne mit Stahl, erweiterte deswegen sein künstlerisches Schaffen mit einer Ausbildung zum Kunstschmied bei Christoph Kasper in Halle/Westfalen. Neben reinen Stahlskulpturen, wie zum Beispiel den „Golfer“ im Verkehrskreisel zwischen Borgholzhausen und Theenhausen oder den „Mörser mit Stößel“ für Dissen, gibt es auch Exemplare deren Stahlskelett mit Beton, Gips, Alufolie oder Kunstharz ummantelt sind.









Noch relativ neu im Daun-Town-Reigen ist die Borgholzhausener Künstlerin Susanne Kinski. Sie malt abstrahierte Landschaften auf unterschiedlichen Papierqualitäten. „Es ist ein reizvoller Prozess mit experimentellem Charakter, wenn ich Tusche, Kreide oder Acryllfarben auftrage und erst dann sehe, wie es auf dem jeweiligen Papier wirkt. Die Arbeit mit Fundstücken wie Barbiepuppen-Beinen oder alten Brockkaus-Seiten gehören ebenfalls zur Arbeit Kinskis.









Das verbindet sie mit Beate Freier-Bongaertz, die Gegenstände denen sie irgendwo und unterwegs begegnet mit ihrer Zeichenkunst ein neues Gesicht verleiht: In Lübeck waren es die Marzipanverpackungen die sie inspirierten, auf einem alten Dachboden die urigen Strickrahmen in die sie Schnittmusterbögen spannte um darauf zeichnerisch Reisegeschichten zu erzählen. Ihr künstlerischer Blick gepaart, mit einer ordentlichen Prise Einfallsreichtum, führt zum aktuellen Projekt, dem Entdecken von menschlichen Silhouetten im Verlauf von Straßen und Flüssen auf Stadtplänen.

Auf der dritten Etage der Daun Taun Kreativ-Welt trifft man auf die großformatigen Bilder Wolfgang Meluhns. Hoch hinaus reichen seine Werke für deren Erschaffung er geschickt seine Höhenangst umgeht. Anstatt auf Gerüste zu steigen, hisst er Papier und Leinwände wie Segel auf einem Schiff. Seemannsknoten sichern die Bilder ab. „Ich verspreche, dass man in meinen Bildern auch nach längerem betrachten immer noch Neues entdecken kann“, sagt Wolfgang Meluhn.

Wer das mal ausprobieren möchte und wer spezielles Interesse an den Werken der Gruppe Daun Taun hat, sowie Galeristen, Museums-Kuratoren und Kunstvereine sind mit Anmeldung willkommen. Terminabsprachen bei Beate Freier-Bongaertz: freier-bongaertz@t-online.de