Dissen. Damit sich auch sehr arme Kinder in anderen Ländern über ein Geschenk in der Weihnachtszeit freuen können, läuft in der Dissener Kita Kunterbunt ein Spendenmarathon der besonderen Art.

Seit 14 Jahren suchen die Mädchen und Jungen zu Haus in ihren Zimmern nach Spielzeug, das sie nicht mehr nutzen, packen es mit Hilfe von Mama, Papa oder Oma schön in Geschenkpapier ein und bringen es mit zur Kita. Elf Jahre konnten sich arme Kinder in Königsberg daran erfreuen, drei Jahre Flüchtlingskinder in Dortmund und nun Jungen und Mädchen in Rumänien.

Offene Ohren

Antriebsfeder war von Anfang an Helmut Buschmeyer aus Bad Iburg, der zuerst über seinen Enkel Kontakt zur Dissener Kita hatte. Und bei der Kindergartenleiterin Sandra Kundt stieß er sofort auf offene Ohren für die Idee. Seitdem sind etwa 1300 liebevoll von den Kindern gespendete Päckchen mit Hilfe von weiteren Hilfsorganisationen zu den Bedürftigen auf den Weg gebracht worden. Jetzt werden erneut etwa 100 Päckchen mit Spielzeug im rumänischen Ciacova für Freude sorgen.

Auf der Suche nach Bedürftigen stieß Helmut Buschmeyer auf das mit ihm befreundete Ehepaar Rainer und Renate Schulz in Bad Iburg. Renate Schulz engagiert sich seit über zehn Jahren in der Rumänienhilfe Bad Iburg, die zusammen mit der Rumänienhilfe am St.-Clemens-Hospital Oberhausen e.V., Mühlheim, arbeitet. Von Oberhausen aus werden die Transporte der Caritas nach Rumänien organisiert. Ziel ist jetzt das Städtchen Ciacova im Banat an der Westgrenze zu Serbien.

Gezielt zu den Ärmsten

Der Transport mit den Päckchen der Dissener Kita-Kinder wird erst Ende Januar dort ankommen, was jedoch die Freude nicht schmälern dürfte, wie Helmut Buschmeyer und Renate Schulz bei der Verladung in der Kita meinten. Nicht zuletzt deswegen, weil das Ehepaar Schulz erst in der Vorwoche in Rumänien war und dort die unsägliche Armut der Kinder mit eigenen Augen sah. „Vor Ort“, wissen beide, „werden die Spenden unter Aufsicht des dortigen Pfarrers Georg Kobor verteilt. So sind wir sicher, dass die Dissener Päckchen wirklich die richtigen Kinder erreichen“.