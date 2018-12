Dissen . Die Gebühren für das Frischwasser und für die Einleitung in die Kläranlage sinken, die für Beseitigung des Niederschlagswassers und die Schmutzwasserleitung steigen. Das hat der Rat beschlossen.

Eine vierköpfige Familie in Dissen wird dadurch im nächsten Jahr gut 40 Euro mehr im Portemonnaie behalten. Die Stadt unternimmt seit Jahren große Anstrengungen, die Preise für Frischwasser und Wasserentsorgung niedrig zu halten. Dazu sind bisher beträchtliche Investitionen getätigt worden. Unter anderem war in diesem Jahr der neue, vierte Brunnen auf dem Stadtgebiet an der Kroppstraße in Betrieb genommen worden. Damit erreichen alle Brunnen eine Höchstfördermenge von rund 660.000 Kubikmeter Wasser im Jahr, Wasser, das auch dringend benötigt wird. Besonders die Betriebe der Lebensmittelproduktion benötigen viel Frischwasser, aber auch die Haushalte nehmen viel Wasser ab. Um den Verbrauch decken zu können, bezieht die Stadt jährlich vom Wasserversorgungsverband Osnabrück-Süd zusätzlich vertraglich festgelegte 215.000 Kubikmeter.

Die Verwaltung hat dem Rat jetzt die Haushaltsansätze für das kommende Jahr und die Gebührenkalkulation vorgelegt. Demnach sinkt die Gebühr für den Verbrauch von Frischwasser um sieben Cent auf nunmehr 1,03 Euro. Ebenso verringert sich die Kläranlagengebühr um 19 Cent auf 0,78 Euro. Dagegen wird die Schmutzwasserleitungsgebühr moderat um einen Cent auf 0,79 Euro steigen, die Niederschlagswasserbeseitigung um sieben Cent auf 0,36 Euro pro Quadratmeter Einleitungsfläche.

Die Zustimmung des Rates zur Preisliste erfolgte einstimmig. „Die Wasserwerke liefern gute Zahlen. Wir haben gut investiert“, lobte Jürgen Dallmeyer (UWG) die Beteiligten. Heinz-Günter Stolle (SPD) richtete den Blick auf die Inbetriebnahme des neuen, vierten Brunnens. „Dadurch sind wir in der Lage gewesen, weniger vom Wasserbeschaffungsverband abnehmen zu müssen. Das kommt den Bürgern zugute“.