Dissen. Mit einem Gottesdienst und einem Festakt wurde jetzt das neue Gemeindezentrum St. Ansgar in Dissen feierlich eröffnet.

"Es ist ein vielseitiger Ort geschaffen worden, der nun belebt werden und in dem Gemeinde gelebt werden kann" betonte Sebastian Bischoff, der zusammen mit Rainer Schlingmann die Bauleitung für das 2,2 Millionen-Euro-Projekt übernommen hatte. "Wir hoffen, dass wir jetzt möglichst alle Gemeindemitglieder für das neue Gemeindezentrum gewinnen können", so Bischoff. Leider könnten sie wohl nicht alle Gemeindemitglieder dazu "abholen", manche würden wegen des Abrisses der ehemaligen St.-Ansgar-Kirche noch tiefe Trauer empfinden.













Dem Neubau des Gemeindezentrums war ein langer Diskussions- und Entscheidungsprozess über den Abriss der damaligen St.-Ansgar-Kirche vorausgegangen. Schweren Herzens hatten sich die kirchlichen Verantwortungsträger der Pfarreiengemeinschaft am Teutoburger Wald schließlich dazu durchgerungen, dass am Pfingstwochenende des vergangenen Jahres der letzte Gottesdienst in der Kirche an der Meller Straße stattfand. Bis auf den Glockenturm wurde das Gotteshaus danach abgerissen. Anfang Januar dieses Jahres startete dann der Neubau des Gemeindezentrums. Der Neubau ist ein gemeinsames Projekt mit der St.-Elisabeth-Kirchengemeinde Bad Rothenfelde.





Ein "Schmuckkästchen" sei das neue Gemeindezentrum geworden, das nun eine Bereicherung für alle darstelle, so Projektleiter Rainer Schlingmann, als er die gut 100 Gäste der Eröffnungsfeier begrüßte. Dabei wurden die Ansprachen und die Eucharistiefeier in der neuen, 56 Quadratmeter großen Kapelle, in den benachbarten großen Gemeindesaal und auch in den Bewegungsraum der angrenzenden Kindertagesstätte übertragen.

"Das Leben im Dorf verändert sich kolossal" sagte Generalvikar Theo Paul, der den Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Robert Wagner, Dechant Michael Wehrmeyer und Diakon Achim Korte durchführte und die Predigt übernahm. „Mittagsstunde“ – so heiße der Roman von Autorin Dörte Hansen, die darin vom erfundenen Dorf Brinkebüll und der Veränderung der dörflichen Welt erzähle. Dieses liebevolle Portrait des Umbruchs eines Dorfes habe ihn gedanklich zur Einweihung des Gemeindezentrums St. Ansgar geführt, so der Generalvikar. "Dissen hat sich den Veränderungsprozessen gestellt" betonte Theo Paul und wies darauf hin, dass auch christliche Gemeinden heute Orte ständigen Kommen und Gehens seien. Auch sei die Neugestaltung der Kapelle zukunftsweisend. Auch freue er sich bereits heute auf die



Damit diese künftig für kirchliche Sakramente genutzt werden kann, hatten die Priester einiges zu tun: Während des Festaktes und der Eucharistiefeier wurden das Weihwasser, die Kreuze und die Räumlichkeiten gesegnet, der Ambo in Dienst genommen und der Altar gesegnet und gesalbt. Während der Eucharistiefeier galt es auch, die Beisetzung der Reliquien im Altar vorzunehmen. In den wurden jetzt vorsichtig von Tobias Kammerer die Reliquien des Heiligen Mauritius und der Heiligen Maria Goretti eingebettet. Der aus Rottweil stammende international tätige Kirchenkünstler war es auch, der die künstlerische Gestaltung der Kapelle übernommen hatte. Nachdem dann auch der erste Weihrauch auf dem Altar verbrannt war, konnten die Lichter am Altar entzündet werden und die Kapelle so ihrer Zweckbestimmung übergeben werden. Musikalisch begleitet wurden die Eucharistiefeier und der Festakt von Anja Walke mit der Querflöte, Stefan Unland am Keyboard und Matthias Höge mit der Gitarre.

Susanne Holsing von der evangelischen St.-Mauritius-Kirchengemeinde gratulierte im anschließenden Festakt zum neuen Gemeindezentrum und betonte, wie gut das ökumenische Leben in Dissen funktioniere, schließlich seien sie alle "Geschwister im Glauben", so die Pastorin.





"Die katholische Kirche ist an diesem Standort nach wie vor präsent" sagte Bürgermeister Hartmut Nümann, der sich über das "wunderbare" neue Gemeindezentrum freute. Mit dem Bau des Gemeindezentrums sei auch die Kindertagesstätte St. Ansgar erweitert worden, so dass jetzt 30 Krippenkinder und 75 Kindergartenkinder betreut werden könnten. Dafür wünschte der Bürgermeister der Leiterin der Kindertagesstätte Silvia Lohmann und ihrem Team weiterhin viel Erfolg.