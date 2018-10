swa/pm Dissen. Louis-Ferdinand Schwarz, ehemaliger Bürgermeister von Dissen, organisiert seit 1991 Reisen nach Ostpreußen. Die Teilnehmer, viele aus dem Südkreis und Ostwestfalen, sind in der Regel begeistert. Bei Hartmut Kobrow aus Hamburg mündete die Begeisterung in einen Reisebericht, der hier teilweise wiedergegeben wird.

„Als die Teilnehmer der 40-köpfigen Reisegruppe um 3 Uhr morgens in Versmold aus dem Bus purzeln, lagen rund 3200 Kilometer hinter ihnen. Die neuntägige Reise unter der Leitung des ehemaligen Dissener Bürgermeisters Louis-Ferdinand Schwarz führte ins frühere Ostpreußen, dem heute westlichsten Teil des russischen Staates und über die Kurische Nehrung bis Nidden/Nida in Litauen. Louis-Ferdinand Schwarz organisiert seit 1991 Reisen in die Heimat seiner Kindheit und verfügt über einen unschätzbaren Fundus an Wissen, der weit über die historische Vergangenheit hinausragt.“ Schwarz beweise neben profunden Kenntnissen derben ostpreußischen Humor. Immer wieder sorge er für Hochstimmung, Kulissenwechsel und interessante menschliche Begegnungen für seine Stammbelegschaft. Wenn Schwarz mit Stimmgewalt und Pathos die Ostpreußenhymne oder das volkstümliche Lied des Dichters Simon Dach, „Ännchen von Tharau“, anstimme, folgten ihm sogar bekennende Sangesmuffel.

Kobrow weiter: „Dissener Alt-Bürgermeister als Reiseleiter in Ostpreußen. Von einem Hotel in Rauschen, der ehemaligen Sommerresidenz der Königsberger, auserkoren führte die Fahrt in die alte Hansestadt Thorn, die Vaterstadt Nikolaus Kopernikus, zur Marienburg und über Elbing weiter zur Grenze. „Kurz hinter der Grenze erwartet uns Eugen, ein gebürtiger Moskauer, der seit vielen Jahren eine neue Heimat in Ostpreußen gefunden hat und in Palmnicken gestrandet ist“, schreibt Kobrow. Der Mitfünfziger sei ein eloquenter, humorvoller, wortgewaltiger und gebildeter Mann, der zudem akzentfrei Deutsch spreche. Die Provinz Ostpreußen solle zu einem „Schauprojekt des Kremls“ werden. Eine Region, die expandiert und an der schon jetzt eine gewisse Gigantomanie mit gewaltigen Investitionen abzulesen sei, habe der Ortskenner berichtet. Wo früher die Kornkammer Deutschlands gewesen sei, so Kobrow, wüchsen nun genormte Industriegebiete und gewaltige Hochhäuser auf Brachland in die Höhe.

Eine Schiffsreise führte die Gruppe von Königsberg nach Pillau. Die Ostpreußenfahrt stellte unter anderem Orte wie Insterburg, Georgenburg, Gumbinnen, Tapiau, die Geburtsstätte des Malers Lovis Corinth, Trakehnen, das einstige „Heiligtum der Pferde“, und Palmniken, den Ort der Bernsteinverarbeitung, vor. Die Stadtrundfahrt durch Königsberg zeigte die immer noch sichtbaren Wunden, aber auch den Neuaufbau der ehemaligen Hauptstadt Ostpreußens. Gedenkminuten und Kranzniederlegungen an würdigen Ruhestätten gefallener deutscher und russischer Soldaten mahnten an grausame Vergangenheit. Der Berichterstatter schreibt weiter: „Zu den unvergesslichen Höhepunkten der Reise zählten die Fahrt über die Kurische Nehrung entlang der etwa 100 Kilometer langen Straße, die auf der Hälfte die Grenze zwischen Russland und Litauen markiert. Ein Bad in der tosenden Ostsee am weitläufigen, menschenleeren Strand der Bernsteinküste, der Besuch der Vogelwarte in Rossitten, ein Picknick im Wald, bei dem „Wodka ohne Bremse“ eingeschenkt wird, sowie der Besuch des durch Thomas Mann berühmt gewordenen Nehrungsdorfes Nidden/Nida in der „Ostpreußischen Sahara“. Der Vortrag des Philosophie-Professors Wladimir Gilmanow über den größten Sohn der Stadt, Immanuel Kant (1724–1804), habe die Gruppe beeindruckt. Direkt vor dem Denkmal des großen Philosophen habe der Wissenschaftler über eine nachdenkenswerte Zukunft aufgerufen. Das Erkennen der historischen Wahrheit müsse Grundlage der Aussöhnung und Verständigung zwischen Menschen sein.

Im Pollwitten-Kinderdorf Salem Raduga, auf dem Gelände des Gutes, auf dem Schwarz als Kind gelebt hatte, engagieren sich Mitarbeiter für sozial schwache Familien und nehmen Kinder und Jugendliche auf. Hier startete vor ein paar Jahren auch ein ökologisches Pilotprojekt zweier ambitionierter deutscher Winzer, die auf 89 Hektar pilzwiderstandsfähige Trauben anbauen. Weinstöcke der Sorten Solaris, Muskaris, Regent und Rieslinglassen eine Ertragserwartung von 200 bis 300 Kilogramm erwarten. Eugen vermittelte der Gruppe ostpreußische Ausdrücke über Lorbas (Junge) und Marjellchen (Mädchen), über klabastrig (wackelig, brüchig) und dreibastig (vorlaut), zu Dittchen (Zehnpfennigstück) und Pomuchelskopp (Dummerjan, Tölpel) bis hin zu zahlreichen Anekdoten über Land und Leute. Und zum Abschiedsabendessen standen Königsberger Klopse nach ostpreußischer Art auf dem Speiseplan.

Die nächste Reise nach Ostpreußen findet vom 10. bis 18. August 2019 statt. Anmeldungen spätestens bis zum 30. Dezember 2018 an: Louis-Ferdinand Schwarz, Südstraße 6a 49201 Dissen Tel. 05421/1325 oder 0172/3433192.