Osnabrück. Bei einem Unfall auf der L94 ist am Donnerstagmorgen ein 60-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Sein Auto prallte gegen einen Baum.

Nach Auskunft der Polizei war am Donnerstagmorgen ein blauer Sattelzug auf der L94 von Dissen in Richtung Melle unterwegs. Dahinter befand sich ein weißer Transporter, der zum Überholvorgang ansetzte. Als der 21-jährige Fahrer des Transporters bemerkte, dass ihm auf der Gegenseite ein Auto entgegenkam, bremste er ab. Da in diesem Moment aber auch der Sattelzug abbremste, konnte der Transporter dem Auto nicht mehr ausweichen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, anschließend prallte das Auto gegen einen Baum. Der 60-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, der Fahrer des Transporters blieb dagegen unverletzt.

Die Polizei sucht nun den Sattelzugfahrer, der einfach weiter fuhr, ohne sich um den Unfall zu kümmern.