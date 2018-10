Osnabrück. Bei einem Unfall auf der L94 zwischen Dissen und Melle ist ein 60-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 21-Jähriger befuhr gegen 04.53 Uhr mit einem Transporter die L94 von Dissen in Richtung Melle. In einer langgezogenen Rechtskurve wollte er einen vor ihm fahrenden Sattelzug überholen und bemerkte währenddessen den entgegenkommenden Chevrolet eines 60 Jahren alten Autofahrers, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der 21-Jährige bremste ab, konnte jedoch nicht wieder einscheren, da der Fahrer des Sattelzuges seine Geschwindigkeit ebenfalls verringerte. Der 21-Jährige prallte seitlich gegen den Sattelzug und stieß anschließend frontal mit dem Chevrolet zusammen.

60-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Durch den Zusammenstoß geriet der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 60-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in seinem Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Auto und der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des blauen Sattelzuges entfernte sich unterdessen unerlaubt von der Unfallstelle. Der Transporter und der Chevrolet waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die L 94 bis rund 07 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Sattelzug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

Die Polizei sucht nun den Sattelzugfahrer, der einfach weiter fuhr, ohne sich um den Unfall zu kümmern.