Fuchs-Gruppe

Die Fuchs-Gruppe ist nach eigenen Angaben der größte deutsche Gewürzhersteller und weltweit das größte Gewürzunternehmen in Privatbesitz. 1952 von Dieter Fuchs in einer Garage gegründet, bietet Fuchs heute etwa 8000 verschiedene Produkte an. Zum Sortiment gehören Marken wie Ostmann, Ubena, Bamboo Garden und Kattus. Die Gruppe beschäftigt 3000 Mitarbeiter in neun Ländern auf vier Kontinenten.