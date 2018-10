Bad Iburg. Zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe hat das Amtsgericht Bad Iburg einen 45-jährigen Mann aus Bad Iburg verurteilt. Der Angeklagte hatte auf der Autobahn 33 einen anderen Verkehrsteilnehmer mit einer Schreckschusspistole bedroht, weil der ihm zu langsam gefahren war.

Sein Mandant habe einen Termin in Dissen gehabt, sei allerdings spät dran gewesen und daher an dem Morgen des 22. Dezembers vergangenen Jahres „mit relativ hoher Geschwindigkeit“ auf der A33 unterwegs gewesen, erklärte der Verteidiger des Angeklagten. Zwischen Borgloh und Hilter habe er dann einen Wagen vor sich gehabt, „der aus seiner Sicht zu langsam überholte“.

Während der Fahrt mit der Waffe bedroht

Der Angeklagte sei so dicht auf ihn aufgefahren, dass er teilweise die Scheinwerfer seines Wagens nicht mehr habe sehen können, erinnerte sich der Zeuge. Darüber hinaus habe der Mann auch sehr aggressiv gestikuliert. Als er nach dem Überholvorgang wieder auf die rechte Fahrbahn wechseln konnte, sei der 45-Jährige dann auf seiner Höhe geblieben. „Als ich dann nach links guckte, guckte ich schon in die Waffe rein“, so der Autofahrer. Er habe durchaus Angst verspürt, sagte der Zeuge – schließlich sei es das erste Mal gewesen, dass er direkt in eine Waffe geblickt habe. Um sich der Situation zu entziehen, drosselte der Autofahrer das Tempo, der Angeklagte sei dann weiter gefahren.

Der 45-Jährige stritt nicht ab, die Schreckschusspistole, für die er keinen entsprechenden Waffenschein hatte, auf den anderen Verkehrsteilnehmer gerichtet zu haben. Sein Verteidiger erklärte das Verhalten seines Mandanten als eine Art „Übersprungshandlung“, keinesfalls habe der 45-Jährige den anderen aber mit dem Tode bedrohen wollen.

Einschlägige Vorstrafen

Angesichts einiger – auch einschlägiger – Eintragungen im Strafregister des 45-Jährigen kam zur Überzeugung des Gerichts nur eine Freiheitsstrafe in Betracht. Wegen versuchter Nötigung in Tateinheit mit Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz wurde der Mann zu sieben Monaten verurteilt. Angesichts der Tatsache, dass die letzte Verurteilung des Mannes immerhin sechs Jahre zurückliege, betrachte er die Sache noch einmal „als einmaligen Ausrutscher in alte Verhaltensweisen“, sagte der Richter. Unter anderem auch deswegen lasse sich die Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewährung rechtfertigen.

Im Übrigen habe der 45-Jährige keinen Grund gehabt, so im Verkehr zu agieren. „Das ist nicht mehr der Normalfall, wenn das Gegenüber eine Waffe zückt und auf einen richtet.“ Zwar sei er davon überzeugt, dass der Angeklagte den Mann nicht habe umbringen wollen, meinte der Richter, „aber sie wollten ihm entsprechend Angst machen“. Als spürbare Konsequenz erteilte das Gericht dem Mann noch eine Geldauflage von 2000 Euro, die er an die Verkehrswacht Bad Iburg zahlen soll.

