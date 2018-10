Dissen. Großer Besucherandrang im KuK-Haus: Die erste Ausstellung mit Werken von Franz Kortejohann in Dissen stößt auf breites Interesse.

Er galt als der „Maler vom Heidland“. Doch schon ein kurzer Rundgang durch die Räume des KuK-Hauses beweist: Franz Kortejohann, der 1864 in Strang geboren wurde, war weit mehr als ein „Heimatmaler“. Seinem Leben und Wirken spürte im Rahmen eines Projektes in Trägerschaft des Kunst- und Kulturvereins Südliches Osnabrücker Land (KuK SOL) der Osnabrücker Kunsthistoriker Karsten Hinrichs nach. Seit Freitag ist eine Auswahl der bislang erfassten Werke erstmals konzentriert in einer Ausstellung zu sehen.

„Ich bin, um es neudeutsch auszudrücken, ein bisschen geflasht“, gestand Jürgen Hellweger, gemeinsam mit Inge Herde, Projektverantwortlicher des KuK, angesichts der vielen Kunstfreunde, die sich am Freitagabend im KuK-Haus drängten. Ihnen präsentiert die Ausstellung noch bis Sonntag, 11. November, ausschließlich Bilder aus Privatbesitz. Die Auswahl beschränkt sich bewusst auf fünf thematische Schwerpunkte im reichen Werk Franz Kortejohanns.

Überraschung im Kaminzimmer

Dabei konzipierte Karsten Hinrichs mit Feingefühl und spürbarem Respekt für das Werk des Künstlers eine Ausstellung, die zugleich einen lebendigen Einblick in Kortejohanns Arbeitsweise vermittelt: Gerahmte Bilder wechseln mit ungerahmten, die sich an den Wänden oder - wie nach gerade vollendeter Arbeit - auf Staffeleien präsentieren. Im Kaminzimmer hängt ein Werk frei unter der Decke. Der Grund offenbart sich dem, der einen Blick auf die Rückseite wirft. Denn Franz Kortejohann nutzte diese wie auch etliche andere Leinwände zweifach und hielt auf der Rückseite eine Heidelandschaft fest.

Die Vorderseite des Gemäldes gehört – wie der gesamte Raum – dem Wald. Seinen Zauber bannte der Künstler oft mit seinem Pinsel. Doch es ist keine unberührte Wildnis, keine waldige Idylle, die seine Bilder darstellen. Vielmehr zeugen sie alle fast unbewusst auch vom Eingreifen des Menschen. Hier versteckt sich eine Kutsche nahezu verschämt zwischen den Bäumen, dort windet sich ein Wanderweg durch den Wald. Und überall ist es das Spiel von Licht und Schatten, das den Betrachter bannt – manchmal, wie bei der Waldlandschaft über dem Kamin, mit impressionistischen Zügen.

Heide und Küste im Obergeschoss

„Doch Franz Kortejohann geht nie zu weit“, urteilte Karsten Hinrichs in seiner Einführung. Im zu seinen Lebzeiten gärenden Zwist zwischen traditionellen Malern und Impressionisten deutscher Schule fand er einen zurückhaltenden Mittelweg. Das Ergebnis: „Seine Bilder bleiben gefällig.“ Das gilt auch für die Heidelandschaften, denen ein Raum im Obergeschoss gewidmet ist und die mit ihrer Weite und Tiefe faszinieren. Gleichzeitig war der Künstler in der Konzeption seiner Gemälde, in ihrer Bildkonstruktion überaus modern. Davon zeugen unter anderem die Küstenlandschaften als weiterer Schwerpunkt der Ausstellung.

In welcher Heide, an welcher Küste Franz Kortejohann jeweils den Pinsel führte? „Da können wir nur raten“, räumte Hinrichs ein und skizzierte damit auch gleich einen wesentlichen Punkt des aktuellen Forschungsstandes. Denn allzu vieles aus dem Leben und Schaffen des Künstlers ist noch immer unbekannt. Wo stand oder steht der Hof, der noch namenlos im zweiten Raum des Erdgeschosses ausgestellt ist? Welche Kirche ist auf einem weiteren Bild zu sehen? Antworten erhoffen sich der KuK und der Kunsthistoriker auch von den Besuchern im KuK-Haus.

Die Ausstellung ist jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Zum Abschluss am Sonntag, 11. November, führt Karsten Hinrichs alle Interessierten noch einmal fachkundig durch die Bilderwelt Franz Kortejohanns.