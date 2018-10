Chorkonzert mit Dascanioconsort in Handrup CC-Editor öffnen

Dascanioconsort gastiert am 20. Oktober um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Klosterkirche zu Handrup. Foto: Mimichri

Handrup. Das Dascanioconsort gastiert am 20. Oktober um 19 Uhr nicht, wie vorgesehen, in Voltlage, sondern in der Herz-Jesu-Klosterkirche zu Handrup.